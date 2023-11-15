Fitness Antrenöründen Olay Sözler! ''Arda'nın Sakatlığı Real Madrid'in Suçu!''

Jose Luis San Martin, Real Madrid'in Arda Güler konusunda büyük bir hata yaptığını söyledi.

Fitness Antrenöründen Olay Sözler!

"Real Madrid, uzun süredir Arda Güler'i takip ediyordu. Takım arkadaşları ve antrenör ekibinin yorumlarını okuduk; teknik açıdan muhteşem bir seviyesi var. Ancak, ilk antrenmanlarda Arda Güler'in 1.75 ve 69 kilo oldğu ortaya çıktı. 'Elit seviyede' fiziğe sahip oyunculara karşı mücadele etmek zorunda olan birinden çok, akademi seviyesindeki bir oyuncu gibi fiziği vardı."

"Köpek Balıklarının Arasında Kalacaktı"

"Arda Güler, bu fiziğiyle 1.85'ten uzun ve ortalama 80-85 kiloda, kaslı, çok yüksek fizik gücüne sahip rakiplere karşı mücadele edecekti. Konu ikili mücadeleye gelince rakipleri köpek balığı gibi olacaktı. Arda Güler, sağ dizindeki menisküsü yırttı. Ameliyat olmak zorunda kaldı. Rehabilitasyonu sırasında rektus anterior kasını yırtı. Henüz sona ermeyen ve tam da ilk kez kadroya girdiği sırada yaşadığı yeni kas sakatlığının ardından yeni bir süreç başladı."

"Yeni Çalışma Sistemiyle Güçlenecek"

"Arda Güler, bu sakatlığı sonrası yeni çalışma sistemiyle birlikte Carlo Ancelotti'nin de söylediği gibi özgüvenini geri kazanacak ve Madrid taraftarları onun olağanüstü yeteneğinin tadını çıkarabilecek."