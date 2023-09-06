Formula 1 hangi kanalda? F1 nasıl izlenir?

Formula 1; Le Mans, Moto GP, NASCAR ile birlikte en büyük motor spor organizasyonlarından. Ülkemizde de oldukça popülerleşen Formula 1 için, yeni başlayanların en büyük meraklarından biri de "Formula 1 hangi kanalda? Nasıl izleyebilirim?" sorusu. Sizler için Formula 1'i nasıl izleyebileceğinizi araştırdık.

Formula 1 hangi kanalda?

Formula 1 antrenmanları, sıralama turları, yarışları ve farklı Formula 1 içerikleri bu sene de canlı olarak S Sport ve S Sport Plus kanalları üzerinden yayınlanmakta. Ayrıca Formula 1'in alt serileri olan, Formula 2, Formula 3 ve yeni bir seri olan Formula 1 Academy'de S Sport ve S Sport Plus'tan izleyebilirsiniz. Televizyon üzerinden şifreli olan S Sport'un yayın frekansları şu şekilde;

Kanalın Adı- S SPORT

Frekans- 11853

Polarizasyon- H - Yatay

SR- 25000

FEC- 3/4

Kapsama- Doğu

Güncellenme Tarihi- 03.09.2023

TV+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

D-Smart 78. Kanal

Turkcell TV+ 77. Kanal

Vodafone TV 12. Kanal

Formula 1 Nasıl İzlenir?

İnternet üzerinden Formula 1 izlemek istiyorsanız ise; S Sport'un kendi sitesi olan "S Sport Plus" üzerinden üyelik satın alarak izleyebilirsiniz. Üyelik ücretleri ise Eylül 2023 itibariyle şu şekilde;

Aylık üyelik paketi- 69,99₺

Yıllık üyelik paketi ise- 499.99₺. Ayrıca S Sport çeşitli zamanlarda çeşitli kampanyalar düzenliyor, bu şekilde indirimli bir şekilde alabilirsiniz.

S Sport'u izleyebileceğiniz cihaz listesi ise şu şekilde;

Android TV cihazları

Apple TV cihazları

Xbox Series X|S ve Xbox One cihazları

Google Chromecast cihazları

LG WebOS 3.0 ve üzeri Akıllı TV’ler

Samsung Tizen 3.0 üretim yılı (2017-2018-2019-2020 ) olan Akıllı TV’ler

Arçelik – Grundig – Beko (TP-J5-KU-KY-KT-KP-GF-G7-O2-O4) Akıllı TV Modellerinde

Philips Android Akıllı TV

Sony Android Akıllı TV

Toshiba Android Akıllı TV

Vestel Android Akıllı TV

Vestel/Regal Smart TV (2018 ve sonrası üretilen Akıllı TV’ler)

Xiaomi Mi Box ya da Xiaomi Mi Stick cihazı

Bir sonraki yarışı pek çok kişi heyecanla bekliyor. Güncellenen ve kısaltılan Singapur pisti, 17 Eylül'deki yarışın ev sahibi. Sokak yarışlarını seven Sergio Perez, takım arkadaşı Max Verstappen'i yenebilecek mi? Max Verstappen kazanmaya devam mı edecek? Yoksa sürpriz bir sonuç mu göreceğiz?