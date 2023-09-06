Formula 1 hangi kanalda? F1 nasıl izlenir?
Son zamanların en popüler sporlardan biri Formula 1, Türkiye'de de oldukça popülerleşmeye başladı ve yeni izleyenlerin ilk sorularından biri de "Formula 1 hangi kanalda? Formula 1 nasıl izlenir?" sizler için araştırdık.
Formula 1; Le Mans, Moto GP, NASCAR ile birlikte en büyük motor spor organizasyonlarından. Ülkemizde de oldukça popülerleşen Formula 1 için, yeni başlayanların en büyük meraklarından biri de "Formula 1 hangi kanalda? Nasıl izleyebilirim?" sorusu. Sizler için Formula 1'i nasıl izleyebileceğinizi araştırdık.
Formula 1 hangi kanalda?
Formula 1 antrenmanları, sıralama turları, yarışları ve farklı Formula 1 içerikleri bu sene de canlı olarak S Sport ve S Sport Plus kanalları üzerinden yayınlanmakta. Ayrıca Formula 1'in alt serileri olan, Formula 2, Formula 3 ve yeni bir seri olan Formula 1 Academy'de S Sport ve S Sport Plus'tan izleyebilirsiniz. Televizyon üzerinden şifreli olan S Sport'un yayın frekansları şu şekilde;
- Kanalın Adı- S SPORT
- Frekans- 11853
- Polarizasyon- H - Yatay
- SR- 25000
- FEC- 3/4
- Kapsama- Doğu
- Güncellenme Tarihi- 03.09.2023
- TV+ 77. Kanal
- TiviBu 73. Kanal
- Kablo TV 240. Kanal
- D-Smart 78. Kanal
- Turkcell TV+ 77. Kanal
- Vodafone TV 12. Kanal
Formula 1 Nasıl İzlenir?
İnternet üzerinden Formula 1 izlemek istiyorsanız ise; S Sport'un kendi sitesi olan "S Sport Plus" üzerinden üyelik satın alarak izleyebilirsiniz. Üyelik ücretleri ise Eylül 2023 itibariyle şu şekilde;
- Aylık üyelik paketi- 69,99₺
- Yıllık üyelik paketi ise- 499.99₺. Ayrıca S Sport çeşitli zamanlarda çeşitli kampanyalar düzenliyor, bu şekilde indirimli bir şekilde alabilirsiniz.
S Sport'u izleyebileceğiniz cihaz listesi ise şu şekilde;
- Android TV cihazları
- Apple TV cihazları
- Xbox Series X|S ve Xbox One cihazları
- Google Chromecast cihazları
- LG WebOS 3.0 ve üzeri Akıllı TV’ler
- Samsung Tizen 3.0 üretim yılı (2017-2018-2019-2020 ) olan Akıllı TV’ler
- Arçelik – Grundig – Beko (TP-J5-KU-KY-KT-KP-GF-G7-O2-O4) Akıllı TV Modellerinde
- Philips Android Akıllı TV
- Sony Android Akıllı TV
- Toshiba Android Akıllı TV
- Vestel Android Akıllı TV
- Vestel/Regal Smart TV (2018 ve sonrası üretilen Akıllı TV’ler)
- Xiaomi Mi Box ya da Xiaomi Mi Stick cihazı
Bir sonraki yarışı pek çok kişi heyecanla bekliyor. Güncellenen ve kısaltılan Singapur pisti, 17 Eylül'deki yarışın ev sahibi. Sokak yarışlarını seven Sergio Perez, takım arkadaşı Max Verstappen'i yenebilecek mi? Max Verstappen kazanmaya devam mı edecek? Yoksa sürpriz bir sonuç mu göreceğiz?