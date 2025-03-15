Formula 1'de büyük sürpriz! McLaren'den çifte zafer

Formula 1’de sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix’sine McLaren damgasını vurdu. Sıralama turlarında en hızlı isim Lando Norris olurken, takım arkadaşı Oscar Piastri ikinci sırayı aldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Formula 1'de büyük sürpriz! McLaren'den çifte zafer
Yayınlanma:

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda yeni sezonun açılış yarışı olan Avustralya Grand Prix’si öncesinde sıralama turları büyük bir rekabete sahne oldu. Melbourne’daki Albert Park Pisti nde gerçekleştirilen sıralama turlarında McLaren pilotu Lando Norris, 1 dakika 15.096 saniyelik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Büyük Britanyalı pilot, bu performansıyla sezonun ilk yarışına ilk sıradan başlama hakkını elde ederken, McLaren takım arkadaşı Oscar Piastri ise 0.084 saniye farkla ikinci sıraya yerleşti. 

VERSTAPPEN ÜÇÜNCÜ SIRADA KALDI

Formula 1’in son üç sezonunu domine eden ve son şampiyon Max Verstappen, Avustralya’daki sıralama turlarında McLaren’in hızına yetişemedi. Red Bull pilotu, lider Norris’in 0.385 saniye gerisinde kalarak üçüncü sıradan yarışa başlayacak.

Sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix’si, yarın Türkiye saatiyle 07.00’de başlayacak.

Türkiye genelinde dev narkotik operasyonu: 23 ilde 44 kişi tutuklandı!Türkiye genelinde dev narkotik operasyonu: 23 ilde 44 kişi tutuklandı!Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

formula 1
Günün Manşetleri
Türkiye genelinde dev narkotik operasyonu
Eski emniyet müdürü yakalandı
Fener Rum Patrikhanesi ABD’den fon alıyor mu?
İstanbul’da DEAŞ operasyonu
Kar yağışı ve sert soğuk kapıda!
Interpol’ün peşindeki katil zanlısı İzmir’de yakalandı!
‘Survivor gibiyiz ama reytingimiz yok!’
Flash Haber TV'nin sahibine gözaltı
Okula gitmeyen öğrencinin velisine para cezası uygulanacak
Sahipsiz köpek sorunu büyüyor
Çok Okunanlar
Akaryakıt fiyatlarına güncelleme! Akaryakıt fiyatlarına güncelleme!
Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor
Eski emniyet müdürü yakalandı Eski emniyet müdürü yakalandı
Türkiye genelinde dev narkotik operasyonu Türkiye genelinde dev narkotik operasyonu
Kara yollarında son durum Kara yollarında son durum