Formula 1'de büyük sürpriz! McLaren'den çifte zafer

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda yeni sezonun açılış yarışı olan Avustralya Grand Prix’si öncesinde sıralama turları büyük bir rekabete sahne oldu. Melbourne’daki Albert Park Pisti nde gerçekleştirilen sıralama turlarında McLaren pilotu Lando Norris, 1 dakika 15.096 saniyelik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Büyük Britanyalı pilot, bu performansıyla sezonun ilk yarışına ilk sıradan başlama hakkını elde ederken, McLaren takım arkadaşı Oscar Piastri ise 0.084 saniye farkla ikinci sıraya yerleşti.

VERSTAPPEN ÜÇÜNCÜ SIRADA KALDI

Formula 1’in son üç sezonunu domine eden ve son şampiyon Max Verstappen, Avustralya’daki sıralama turlarında McLaren’in hızına yetişemedi. Red Bull pilotu, lider Norris’in 0.385 saniye gerisinde kalarak üçüncü sıradan yarışa başlayacak.

Sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix’si, yarın Türkiye saatiyle 07.00’de başlayacak.