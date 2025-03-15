Türkiye genelinde dev narkotik operasyonu: 23 ilde 44 kişi tutuklandı!

Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında kapsamlı bir operasyon düzenledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Antalya başta olmak üzere 23 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü operasyonlarda 416 kilogram uyuşturucu madde ile 192 bin 976 uyuşturucu hap ele geçirilirken, uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu belirlenen 56 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 44’ü, çıkarıldıkları mahkemelerce "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kalan 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.