Formula 1'de Olaylı Yarışı Verstappen Kazandı!

Başkent Meksiko'daki Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılan yarışa Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk, takım arkadaşı Carlos Sainz ikinci, dünya şampiyonluğunu önceden garantileyen Red Bull sürücüsü Max Verstappen ise üçüncü sırada başladı.

Olaylı Yarışı Verstappen Kazandı!

Start verildikten sonraki ilk dönüşte Leclerc ile temas yaşayan diğer Red Bull pilotu Sergio Perez, kendi evinde yarış dışı kaldı. Çok iyi bir çıkış yapan Verstappen ise liderliği ele geçirdi.

Haas pilotu Kevin Magnussen, yarışın 33. turunda sert şekilde bariyerlere çarptı. Güvenlik aracının piste girmesinin ardından yarışta kırmızı bayrak çekildi. Takımlar pite döndü.

Bariyerlerin onarılmasının ardından yarış tekrar başladı. Verstappen çıkışta liderliğini korudu. Leclerc ikinci, Mercedes pilotu Hamilton ise üçüncü sırada yer aldı. Hamilton 40. turda çok iyi bir atak yaparak Leclerc'i geçti ve ikinci sıraya yükseldi.

Aston Martin'in tecrübeli pilotu Fernando Alonso, 47. turda yarıştan çekildi. 50. turda Oscar Piastri'ye (McLaren) temas eden Yuki Tsunoda (AlphaTauri) spin attı.

66. turda Valtteri Bottas'la (Alfa Romeo) temas yaşayan Lance Stroll da (Aston Martin) spin atarak yarışa veda etmek zorunda kaldı.

Rahat bir yarış sergileyen Verstappen damalı bayrağı ilk sırada görüp bu sezonki 16. zaferine ulaştı. Hamilton ikinci, Leclerc ise üçüncü oldu.

Yarışa 17. sırada başlayan Lando Norris (McLaren) bitiş çizgisini beşinci sırada geçerek etkileyici bir performans sergiledi.

Organizasyonda şampiyon Verstappen'in 16, takım arkadaşı Sergio Perez'in 2, Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Formula 1'de sıradaki yarış 5 Kasım'da Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Jose Carlos Pace Pisti'nde koşulacak.