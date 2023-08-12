Fred Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'da olacağı saat

Fenerbahçe, Manchester United'dan Fred transferini açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

Bilgilendirme



Kulübümüz, profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos’un (Fred) transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varmıştır.



Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için 12 Ağustos 2023… pic.twitter.com/oXPsVjHIE8 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 11, 2023

İŞTE GELECEĞİ SAAT

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'in saat 15.00'te İstanbul'da olması bekleniyor.

ÖDENECEK BONSERVİS

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek.

MANCHESTER UNITED VEDA ETTİ!

Manchester United, kulübün resmi internet sitesinden Fred için Fenerbahçe ile prensip anlaşması sağlandığını duyurdu. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Fred'in kulüpte geçirdiği süre boyunca arkasında pek çok iyi hatıra bıraktığı belirtildi ve Brezilyalı futbolcuya geleceği için başarı dileklerinde bulunuldu.

FRED KİMDİR?

Fred yani Frederico Rodrigues de Paula Santos, 5 Mart 1993 yılında doğdu. Premier Lig ekiplerinden Manchester United ve Brezilya milli takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Brezilyalı profesyonel futbolcudur.

Fred kariyerine Brezilya kulübü Internacional'da başladı ve burada Campeonato Gaúcho'yu iki kez kazandı.

Haziran 2013'te Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk ile sözleşme imzaladı ve burada üç Ukrayna Premier Ligi şampiyonluğu kazandı.

Fred, 2018'de Manchester United'a imza attı ve burada 2023'te EFL Kupası kazandı. Fred, Brezilya'yı 20 yaş altı ve 23 yaş altı seviyelerinde temsil etti.

Üst düzey uluslararası çıkışını Kasım 2014'te yaptı. Brezilya'nın Şili'deki 2015 Copa América kadrosunun bir parçasıydı. Ayrıca Brezilya'nın 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupaları ile 2021 Copa América final kadrolarında da yer aldı.

Fred, 408 maçta 36 gol 43 asist üretmiştir. Savunmadaki varlığı ve oyun kurma yeteneğiyle ünlüdür.