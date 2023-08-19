Futbolseverler ekran başına! İşte haftanın seyir zevki yüksek maçları

Avrupa'da ve Süper Lig'de liglerin başlamasıyla birlikte futbolseverler seyir zevki yüksek olan maçların ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyorlar.Bizde haftanın önemli maçlarını sizler için derledik.Detaylar haberimizde...

Futbolseverler ekran başına! İşte haftanın seyir zevki yüksek maçları
Futbolseverler ekran başına! İşte haftanın seyir zevki yüksek maçları
Editör: Nihat Çarboğa
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Avrupa'da ve Süper Lig'de liglerin başlamasıyla birlikte futbolseverler seyir zevki yüksek olan maçların ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyorlar.Bizde haftanın önemli maçlarını sizler için derledik.

Futbolseverler ekran başına! İşte haftanın seyir zevki yüksek maçları - Resim : 1

Haftanın öne çıkan maçlarında özellikle İngiltere Premier Lig'de bu hafta derbi ve yüksek tempolu maçlar bulunmakta.Süper Lig'de ise Galatasaray - Trabzonspor dev maçta kozlarını paylaşacak.

İşte haftanın önemli maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

TARİH                                                 MAÇ                                                    PLATFORM

19.08.2023    19.30                Tottenham-Manchester United                       BEİN SPORTS 3

19.08.2023    21.45                 Galatasaray-Trabzonspor                                BEİN SPORTS 1

19.08.2023    22.00                Manchester City-Newcastle United                 BEİN SPORTS 3

20.08.2023    18.30                West Ham - Chelsea                                        BEİN SPORTS 3

21.08.2023    21.00                Samsunspor-Fenerbahçe                                 BEİN SPORTS 1

21.08.2023   22.00                 Crystal Palace-Arsenal                                     BEİN SPORTS 3

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