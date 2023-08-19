Futbolseverler ekran başına! İşte haftanın seyir zevki yüksek maçları

Avrupa'da ve Süper Lig'de liglerin başlamasıyla birlikte futbolseverler seyir zevki yüksek olan maçların ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyorlar.Bizde haftanın önemli maçlarını sizler için derledik.

Haftanın öne çıkan maçlarında özellikle İngiltere Premier Lig'de bu hafta derbi ve yüksek tempolu maçlar bulunmakta.Süper Lig'de ise Galatasaray - Trabzonspor dev maçta kozlarını paylaşacak.

İşte haftanın önemli maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

TARİH MAÇ PLATFORM

19.08.2023 19.30 Tottenham-Manchester United BEİN SPORTS 3

19.08.2023 21.45 Galatasaray-Trabzonspor BEİN SPORTS 1

19.08.2023 22.00 Manchester City-Newcastle United BEİN SPORTS 3

20.08.2023 18.30 West Ham - Chelsea BEİN SPORTS 3

21.08.2023 21.00 Samsunspor-Fenerbahçe BEİN SPORTS 1

21.08.2023 22.00 Crystal Palace-Arsenal BEİN SPORTS 3