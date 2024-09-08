Galatasaray 8-3 kazandı! İşte 11 gollü maçta öne çıkanlar

Galatasaray, liglere verilen milli arada hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, çalışmaları kapsamında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Mücadele, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynandı. Karşılaşmanın ilk yarısı 4-2 Galatasaray üstünlüğüyle tamamlandı. Gabriel Sara, Michy Batshuayi, Yusuf Demir ve Lucas Torreira'nın gollerine karşılık Esenler Erokspor'un iki golü de Mame Faye'den geldi.

Maçta gol yağmuru ikinci yarıda da kesilmedi. Galatasaray'da Mertens ve Halil Dervişoğlu tabelayı değiştirirken ilk yarıda sahneye çıkan Belçikalı yıldız Michy Batshuayi ise ikinci yarıda attığı iki golle hat-trick yaptı. Erokspor'un son golü ise Hamza Catakovic'ten geldi.

Toplam 11 golün atıldığı karşılaşmayı Galatasaray 8-3 kazanmayı başardı.

Galatasaray milli ara sonrası Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek. 1. Lig'de henüz puanı bulunmayan Esenler Erokspor ise Iğdır FK deplasmanına gidecek.