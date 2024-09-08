Galatasaray 8-3 kazandı! İşte 11 gollü maçta öne çıkanlar

Galatasaray, lige verilen milli arada hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 11 golün atıldığı mücadeleyi 8-3 kazanmayı başardı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Galatasaray 8-3 kazandı! İşte 11 gollü maçta öne çıkanlar
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Galatasaray, liglere verilen milli arada hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, çalışmaları kapsamında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Mücadele, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynandı. Karşılaşmanın ilk yarısı 4-2 Galatasaray üstünlüğüyle tamamlandı. Gabriel Sara, Michy Batshuayi, Yusuf Demir ve Lucas Torreira'nın gollerine karşılık Esenler Erokspor'un iki golü de Mame Faye'den geldi.

Galatasaray 8-3 kazandı! İşte 11 gollü maçta öne çıkanlar - Resim : 1

Maçta gol yağmuru ikinci yarıda da kesilmedi. Galatasaray'da Mertens ve Halil Dervişoğlu tabelayı değiştirirken ilk yarıda sahneye çıkan Belçikalı yıldız Michy Batshuayi ise ikinci yarıda attığı iki golle hat-trick yaptı. Erokspor'un son golü ise Hamza Catakovic'ten geldi.

Toplam 11 golün atıldığı karşılaşmayı Galatasaray 8-3 kazanmayı başardı.

Galatasaray milli ara sonrası Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek. 1. Lig'de henüz puanı bulunmayan Esenler Erokspor ise Iğdır FK deplasmanına gidecek.

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