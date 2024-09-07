Türkiye İzlanda Uluslar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan başladı. Organizasyonda B Ligi 4. Grup'ta yer alan Türkiye, gruptaki ikinci maçında İzlanda ile İzmir'de karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye İzlanda maçı ne zaman? Türkiye İzlanda maçı saat kaçta? Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Türkiye İzlanda Uluslar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
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Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final oynama başarısı gösteren A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi macerası başladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yer alan Türkiye, grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele edecek.

A Milli Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler'e konuk oldu. Gol sesinin çıkmadığı karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İzlanda ise UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta oynadığı ilk mücadelede konuk ettiği Karadağ'ı 2-0 yenmeyi başardı.

Liglere verilen milli arada Türkiye, gruptaki ikinci maçında İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, İzmir'de İzlanda'yı ağırlayacak.

Türkiye İzlanda Uluslar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim : 1

ADAY KADRODA HANGİ FUTBOLCULAR YER ALIYOR?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella, maçların 28 kişilik aday kadrosunu belirledi.

Kadroda Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle yer almadı. Emirhan Topçu, Eren Dinkci, Yusuf Özdemir ve Mustafa Hekimoğlu ise ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.

Aday kadroya davet edilen futbolcular şunlar:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydin (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma), Yusuf Özdemir (Alanyaspor)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Mustafa Hekimoğlu (Beşiktaş), Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)

Türkiye İzlanda Uluslar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim : 2

TÜRKİYE-İZLANDA MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzlanda ile yapacağı maçı Arnavutluk'tan Enea Jorgji yönetecek.

İzmir'deki Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabakada Jorgji'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Denis Rexha ve Ridiger Çokaj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Eldorjan Hamiti olacak.

TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Futbolseverler UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Türkiye ile İzlanda arasında oynanacak mücadele ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı.

Futbolseverler karşılaşmanın hangi gün saat kaçta oynanacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Galler maçı, 9 Eylül Pazartesi günü oynanacak. İzmir'deki Göztepe Gürsel Aksek Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.45'te başlayacak.

Türkiye-İzlanda maçı TV 8 ve EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Acun Medya, A Milli Takım'ın 2028'e kadar olan tüm maçlarının yayın haklarını satın almıştı. Türkiye'nin maçları TV 8, TV8,5 ve EXXEN ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

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