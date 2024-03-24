Galatasaray, Antalya kampına başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı devam ediyor. Milli maçlar nedeniyle lige verilen ara nedeniyle takımlar da antrenman programlarında düzenlemeye gitti.

Ligin 30. haftasını en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde tamamlayan lider Galatasaray, Antalya'da kamp yapacak. Milli ara öncesi son maçında 17 Mart'ta Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray'da futbolcular 5 gün izin yapmalarının ardından 23 Mart'ta çalışmalara başlamıştı.

Sarı-kırmızılılar, ligin 31. haftasında 2 Nisan Salı günü sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşma öncesinde yarın Antalya'ya giderek kamp yapacak.

Galatasaray, 29 Mart Cuma gününe kadar Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde çalışacak.