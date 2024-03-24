Galatasaray, Antalya kampına başlıyor

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kamp yapacak.

Galatasaray, Antalya kampına başlıyor
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı devam ediyor. Milli maçlar nedeniyle lige verilen ara nedeniyle takımlar da antrenman programlarında düzenlemeye gitti.

Ligin 30. haftasını en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde tamamlayan lider Galatasaray, Antalya'da kamp yapacak. Milli ara öncesi son maçında 17 Mart'ta Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray'da futbolcular 5 gün izin yapmalarının ardından 23 Mart'ta çalışmalara başlamıştı.

Sarı-kırmızılılar, ligin 31. haftasında 2 Nisan Salı günü sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşma öncesinde yarın Antalya'ya giderek kamp yapacak.

Galatasaray, 29 Mart Cuma gününe kadar Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde çalışacak.

Süper Lig'de 31. haftanın maç programı açıklandı! Yerel seçimlerden dolayı hafta sonu maç oynanmayacakSüper Lig'de 31. haftanın maç programı açıklandı! Yerel seçimlerden dolayı hafta sonu maç oynanmayacakSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Trendyol Süper Lig # Galatasaray # antalya # kamp
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