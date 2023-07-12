Galatasaray aradığı sol beki buldu! Angelino kimdir?

Galatasaray'ın görüşmelere başladığı İspanyol futbolcu Angelino İstanbul'a geldi.

Galatasaray kulübü, 2022 - 2023 sezonunda şampiyon olmasına rağmen sol bek pozisyonunda zaman zaman eksiklikler yaşamış, istediği verimi sol beklerinden alamamıştı.

Galatasaray kulübü, Patrick van Aanholt transferi ardından büyük umutlar beklemiş ama Patrick van Aanholt performansından memnun olmayan, Galatasaray yönetimi zaman zaman Emre Taşdemir ve genç yaşına rağmen Kazımcan Karataş ismine yer vermişti.

GALATASARAY TARAFTARI SOL BEK İSTİYORDU!

Galatasaray yönetimi performansından memnun olmadığı Patrick van Aanholt'u devre arasında göndermiş, Patrick van Aanholt'un yerine sol bekte zaman zaman başka isimlere şans tanımıştı.

Galatasaray taraftarı, önümüzdeki sezon Avrupa'da oynayacak Galatasaray'ın maçlarında sol beklerden şikayetçi olmuş, bunu birçok kez sosyal medyalarda tepki olarak göstermişti.

GALATASARAY YÖNETİMİ TARAFTARLARLA BİRLİKTE

Galatasaray yönetimi, Galatasaray taraftarlarının sosyal medyada tepkilerine sessiz kalmamış, transfer sezonunda hızlı hamleler yaparak sol bek arayışlarına başlamıştı.

Galatasaray yönetimi, taraftarlarından sevdiği isim olan İspanyol futbolcu Angelino'yu İstanbul'a getirdi.



ANGELİNO KİMDİR?

Futbol dünyasında, Galatasaray ile ismi anılmaya başladıktan sonra Türkiye spor medyasında gündem olan Angelino, futbolseverler tarafından aratılmaya başlamıştı. Peki Angelino kimdir?

Angelino, 4 Ocak 1997 yılında Coristanco, İspanya'da dünyaya gelmiştir. Sol bek pozisyonunda oynayan Angelino, La Liga ekiplerinden Deportivo'nun alt yapısında yetişmiş, bir sene geçtikten sonra gözleri üstüne çekmeyi başararak Manchester City'ye transfer olmuştu. Manchester City, New York City, Girona, Mallorca, Breda, PSV, RB Leipzig gibi belli dünya sporunda markalaşmış takımlarda forma giymişti.

Geçtiğimiz sezon, 26 yaşındaki İspanyol futbolcu Angelino, Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim kulübünde başarılı performans göstermiş, 33 maçta Hoffenheim formasını giyerek 10 asist yapmıştı.

Galatasaray yönetimi, başarılı transfer politikası ile İspanyol sol bek oyuncusunu kaptı!