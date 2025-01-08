Galatasaray, Başakşehir ile puanları paylaştı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında sahasında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada iki kez geri düşen sarı-kırmızılı ekip, beraberliği sağlamasına rağmen galibiyeti elde edemedi.

RAMS Park’ta oynanan müsabakanın 35. dakikasında Deniz Türüç’ün golüyle öne geçen Başakşehir, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Galatasaray ise, ilk 45 dakikada rakip kalede etkili pozisyonlar üretemedi.

İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU

İkinci yarıya daha etkili başlayan Galatasaray, 51. dakikada Dries Mertens’in kullandığı serbest vuruşta Davinson Sanchez’in kafa golüyle beraberliği yakaladı. Ancak Başakşehir bu gole sadece iki dakika sonra Krzysztof Piatek ile cevap verdi ve tekrar üstünlüğü sağladı.

Galatasaray, baskısını artırarak 74. dakikada Abdülkerim Bardakcı’nın kafa golüyle skoru yeniden eşitledi. Bu gol, maçın son sonucunu belirledi.

RAMS Başakşehir’de oyuna 75. dakikada dahil olan Onur Ergün ise, yalnızca 10 dakika sahada kalabildi. 79. dakikada gördüğü ilk sarı kartın ardından, 85. dakikada Yunus Akgün ile girdiği mücadelede ikinci sarıyı gören Onur, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



SAVUNMACILAR SAHNEDE

Galatasaray’ın gollerine savunmacıları imza attı. Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı, bu sezon tüm kulvarlarda üçer golle takımın skorer savunmacıları arasında yer aldı.

BATSHUAYI PENALTIYI, SARI-KIRMIZILILAR GALİBİYETİ KAÇIRDI

90+7. dakikada Gabriel Sara, ceza sahası içinde Ömer Ali Şahiner’in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Michy Batshuayi, kaleci Muhammed Şengezer’i geçemedi. Şengezer, sağ köşeye uzanarak topu kornere çelmeyi başardı ve takımını mağlubiyetten kurtardı.

27 MAÇTA 42 GOL

Sarı-kırmızılılar, bu sezon çıktığı 27 resmi maçın yalnızca 4’ünde kalesini gole kapatmayı başardı. Süper Lig’de oynadığı 17 maçın 13’ünde gol yiyen Galatasaray, Avrupa sahnesinde de savunma sorunlarını çözemezken toplamda 42 gol yedi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda da RAMS Başakşehir karşısında iki gol gören Galatasaray, sezon başından bu yana savunma hattındaki istikrarı yakalamakta zorlanıyor.

SON 22 MAÇTA YENİLGİ YOK

Galatasaray, Süper Lig ve Avrupa’da çıktığı son 22 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 16 galibiyet ve 6 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, son olarak 27 Ağustos’ta Young Boys karşısında mağlubiyet almıştı.

PIATEK DURMAK BİLMİYOR

RAMS Başakşehir’in Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek, Galatasaray’a karşı da gol serisine devam etti.

Süper Lig’de 12 golle zirvede yer alan Piatek, Ziraat Türkiye Kupası’nda da fileleri havalandırarak toplamda 22 gole ulaştı.