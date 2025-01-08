Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’na Corendon Alanyaspor’u 3-0 mağlup ederek başladı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda oynanan ilk hafta maçında Trabzonspor, Alanyaspor'u ağırladı.

Maçın hemen başında, 2. dakikada Cham'ın pasında Banza'nın şutunda top direğin yanından auta çıktı. 15. dakikada Cham'ın pasında, Ozan Tufan’ın kaleyi hedefleyen şutunda ise Alanyaspor kalecisi Mert Furkan Bayram başarılı bir şekilde topu kontrol etti. 17. dakikada ise Augusto'nun yerden pasında, Serdar Dursun’un şutunda top yan direkten döndü. 26. dakikada Visca'nın kullandığı köşe atışında Ozan Tufan'ın kafa vuruşu ise yine kaleci Mert Furkan Bayram tarafından kurtarıldı.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık eşitlikle girildi.

VISCA'DAN ŞIK BİR GOL

İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor, 51. dakikada Visca'nın şık golüyle öne geçti. Cham'ın pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Visca, kaleci Mert Furkan Bayram'ın müdahalesine rağmen topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor 1-0 öne geçti.

İKİNCİ GOL BANZA'DAN

58. dakikada Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Cham’ın vuruşunda savunmadan dönen topu Banza, kaleci Mert Furkan Bayram’dan seken topu kontrol ederek ağlara gönderdi: 2-0.

69. dakikada Trabzonspor, farkı 3’e çıkardı. Visca’nın pasıyla ceza alanı sol çaprazına hareketlenen Nwakaeme, şık bir vuruşla topu kaleci Mert Furkan Bayram’ın sol üst köşesinden filelere gönderdi: 3-0.

ALANYASPOR 10 KİŞİ KALDI

85. dakikada, Nwakaeme ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Buluthan Bulut, sahayı sedye ile terk etti ve Corendon Alanyaspor, kalan dakikaları 10 kişi tamamladı.

Trabzonspor, karşılaşmayı 3-0’lık net bir skorla kazandı.