Galatasaray, City ve PSG transfer savaşında karşı karşıya! Donnarumma formülü ortalığı karıştırdı

PSG’nin geçtiğimiz günlerde Lille’den Lucas Chevalier’i tam €40 milyon + bonuslarla kadrosuna katması, Donnarumma’nın geleceğiyle ilgili en net sinyal oldu. Fransız basını bu transferi, Donnarumma dönemi Paris’te bitiyor şeklinde yorumladı. Yeni kaleciye yapılan yatırım, İtalyan yıldızın artık Paris’te ikinci planda kaldığını ve ayrılığın neredeyse kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.

MANCHESTER CİTY İLE PRENSİPTE ANLAŞTI

İngiltere’de Manchester City, Gianluigi Donnarumma ile prensipte anlaşmaya vardı. Ancak bu anlaşmanın hayata geçmesi için kritik bir şart var: Ederson’un satışı. Bu noktada Galatasaray devreye giriyor. Sarı-kırmızılılar, Muslera sonrası kaleye yeni bir yıldız kazandırmak için Ederson transferinde ısrarcı. Eğer bu transfer gerçekleşirse zincirin diğer halkası da harekete geçecek: Ederson → Galatasaray, Donnarumma → City.

Bu süreçte en çok tekrar edilen ifade aslında her şeyi özetliyor: Ederson anlaşması olmadan Donnarumma sayfası kapanmaz. City’nin Donnarumma’ya imza attırabilmesi tamamen Brezilyalı kalecinin İstanbul’a gelmesine bağlı. Bu nedenle Galatasaray’ın yapacağı teklifin niteliği ve City’nin kabul edip etmeyeceği kritik öneme sahip.

FİNANSAL PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Transfer yalnızca sportif açıdan değil, ekonomik anlamda da büyük bir çekişmeye dönüştü. Çeşitli kaynaklar, Donnarumma için talebin €40m bandında başladığını; pazarlıkların €30–35m aralığına doğru gevşediğini yazdı. Bazı haberlerde City’nin daha da aşağıdan (20’nin altı) teklif yaptığı belirtiliyor. Kısacası ‘kaç para’ pazarlığı sıkı; anlaşma hala bu eşiğe takılı.

GALATASARAY’DAN SÜRPRİZ TEKLİF

Türkiye’den gelen iddialar, transfer gündemini bambaşka bir boyuta taşıdı. “Galatasaray hiçbir transfer ücreti ödemeyecek; PSG, sonraki satıştan yüzde 100 pay alacak gibi iddialar dolaşıyor.” Bu model, Galatasaray’ın “bonservis yok, sonraki satış gelirinin tamamı PSG’ye” teklifini gündeme getirdi. Eğer bu formül kabul edilirse Galatasaray, kasasından tek kuruş harcamadan Donnarumma’yı renklerine bağlayacak, PSG ise gelecekteki satıştan tüm geliri elde edecek. Futbol tarihinde çok nadir görülen bu yöntem, transfer piyasasında büyük yankı uyandırdı.

PSG kanadı hala Manchester City ile görüşmelerini sürdürse de, Galatasaray’ın bu sıra dışı önerisinin olumlu karşılandığı konuşuluyor.