Galatasaray deplasmanda geri döndü! Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 27. haftada Alanyaspor ile karşılaştı. Antalya’da oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılarak zirve yarışında kritik bir üç puan aldı.

İLK GOLÜ ALANYASPOR BULDU

Karşılaşmaya etkili başlayan Alanyaspor, 23. dakikada Vilhena’nın golüyle öne geçti. Organize gelişen atakta topu önünde bulan Vilhena, düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Galatasaray, bu golün ardından oyun üstünlüğünü ele geçirse de ilk yarıda skoru değiştiremedi.

ASLAN GERİ DÖNDÜ! ÖNCE ALİTİ, SONRA OSIMHEN

İkinci yarıya hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 51. dakikada şansın da yardımıyla eşitliği yakaladı. Barış Alper Yılmaz’ın ceza sahasına kadar taşıdığı topta çektiği şut, kaleci Ertuğrul Taşkıran’dan döndü. Dönen top, Aliti’ye çarparak ağlara gitti ve durum 1-1 oldu.

Bu golden sadece 11 dakika sonra Galatasaray, Osimhen’in harika kafa golüyle öne geçti. 62. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın sol kanattan yaptığı ortada iyi yükselen Osimhen, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

67. dakikada Galatasaray üçüncü gole çok yaklaştı. Torreira’nın sağ kanattan yaptığı ortada Osimhen’in vuruşu kaleci Ertuğrul Taşkıran’dan döndü. 85. dakikada ise Osimhen, kaleciyi çalımlayarak dar açıdan şutunu çekti ancak top yan ağlarda kaldı.

Sarı-kırmızılılar, kaçan fırsatlara rağmen skoru koruyarak sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

MAÇTA KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Karşılaşmada tansiyon zaman zaman yükseldi. Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz, Lemina, Eren Elmalı, Muslera, Morata, Sallai ve Ahmed Kutucu sarı kart görürken, yedek kulübesinde bulunan Günay Güvenç devre arasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Alanyaspor’da ise Aliti ve Lima sarı kart gören isimler oldu.

Bu galibiyetle Galatasaray, Süper Lig’de zirve yarışında önemli bir adım atarak puanını artırdı. Sarı-kırmızılı ekip, önümüzdeki hafta sahasında oynayacağı maç için hazırlıklarına hız kesmeden devam edecek.