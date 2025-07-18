Galatasaray, Ederson transferinde sona yaklaştı
Galatasaray, Manchester City'nin kalecisi Ederson'u kadrosuna katmak için hem kulübüyle hem oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor.
GALATASARAY, EDERSON TRANSFERİNDE SONA YAKLAŞTI
Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City’de forma giyen Brezilyalı kaleci Ederson Moraes’i transfer etmek üzere. Sarı-kırmızılılar, hem oyuncuyla hem de kulübüyle mali şartlar üzerinde temaslarını sıklaştırdı.
RAKİPLERİ VAR
Ederson için Galatasaray dışında Napoli başta olmak üzere bazı Avrupa kulüpleri de devrede. Ancak Cimbom, transferi kısa sürede tamamlamak istiyor.
MANCHESTER CITY SATMAYA HAZIR
Manchester City ile 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan Ederson’un gelecek sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyordu. İngiliz devi, kaleciyi bonservisiyle gönderme konusunda istekli.
MAAŞ PAZARLIĞI SÜRÜYOR
The Athletic’in haberine göre, Ederson’un yıllık ücret talebi yaklaşık 10 milyon Euro. Galatasaray ise bu rakamı 7,5 milyon Euro seviyelerine çekmeye çalışıyor. Görüşmelerin sürdüğü bildirildi.
Taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde Ederson’un kısa sürede İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.