Galatasaray, Ederson transferinde sona yaklaştı

Galatasaray, Manchester City'nin kalecisi Ederson'u kadrosuna katmak için hem kulübüyle hem oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Galatasaray, Ederson transferinde sona yaklaştı
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GALATASARAY, EDERSON TRANSFERİNDE SONA YAKLAŞTI

Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City’de forma giyen Brezilyalı kaleci Ederson Moraes’i transfer etmek üzere. Sarı-kırmızılılar, hem oyuncuyla hem de kulübüyle mali şartlar üzerinde temaslarını sıklaştırdı.

RAKİPLERİ VAR

Ederson için Galatasaray dışında Napoli başta olmak üzere bazı Avrupa kulüpleri de devrede. Ancak Cimbom, transferi kısa sürede tamamlamak istiyor.

MANCHESTER CITY SATMAYA HAZIR

Manchester City ile 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan Ederson’un gelecek sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyordu. İngiliz devi, kaleciyi bonservisiyle gönderme konusunda istekli.

MAAŞ PAZARLIĞI SÜRÜYOR

The Athletic’in haberine göre, Ederson’un yıllık ücret talebi yaklaşık 10 milyon Euro. Galatasaray ise bu rakamı 7,5 milyon Euro seviyelerine çekmeye çalışıyor. Görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde Ederson’un kısa sürede İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

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