CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen yoğun bakımda
93 yaşındaki gazeteci ve siyasetçi Altan Öymen, enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Öymen’in Florence Nightingale Hastanesi’nde tedavi altına alındığı bildirildi.
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarından, gazeteci ve yazar Altan Öymen, enfeksiyon kaptığı gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı.
93 yaşındaki Öymen’in, İstanbul Şişli’de bulunan Florence Nightingale Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine alındığı belirtildi.
Altan Öymen, uzun yıllar gazetecilik yaptıktan sonra siyasete girmiş ve 1999-2000 yılları arasında CHP Genel Başkanlığı görevini üstlenmişti.