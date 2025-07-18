Öcalan'a idam kararını veren hakim Turgut Okyay’dan dikkat çeken açıklamalar

PKK’nın silah bırakma süreciyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Abdullah Öcalan’a 1999 yılında idam cezası veren mahkemenin başkanı, Yargıtay Onursal Üyesi Turgut Okyay, Sözcü Gazetesi’nden Saygı Öztürk’e konuştu. Okyay’ın açıklamaları şöyle:

Çıkarılması öngörülen 'Umut Hakkı' yasasından Öcalan yararlanırsa, İmralı'da kalmak istediği belirtiliyor.



Turgut Okyay, 'Tabii orası güzel bir yer. Kalmak ister. Şu anda da kalıyor. Ülkede barış olacaksa, terör duracaksa kalsın. Adayı verecek halleri yok. Terör yüzünden hep bu ülkenin vatandaşları öldü. Başlatılan süreç şimdilik iyi gidiyor' diyor.

MAKUL VE MANTIKLI OLAN...

“Bence doğru yapıyorlar. Kürtlerle Türkler bin yıldır beraber yaşıyorlar. Kimi kimden ayıracaksın? Her toplumun dilini geliştirme hakkı vardır. Türkiye'de okullarda yabancı dil olarak İngilizce, Fransızca okutuluyor. Kürtçe de okutulursa ne olur bir şey mi olur? Hiçbir şey olmaz. Bırak insan dilini geliştirsin, konuşsun ne mahsuru var? Süreci desteklemek lazım. Yani makul ve mantıklı olan bu. Ben olsam okullarda Kürtçe'yi seçmeli ders olarak koyarım.



Yeter ki teröre bulaşmasın. Ayıp bir şey değil. Zenginliktir. Barışı yaşatmak için her şeyi yapıyoruz. İmralı adasını Öcalan'a tahsis etseler de bir şey olmaz.”