Tunç Soyer ve CHP İl Başkanı için 45 yıla kadar hapis istemi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZBETON’a yönelik operasyonda kooperatiflerdeki usulsüzlük iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Eski başkan Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi.

449 MAĞDUR, 7 ŞİKAYETÇİ, 65 SANIK

İddianamede, Örnekköy ve Karabağlar bölgelerinde yürütülen çeşitli inşaat projelerinde kat karşılığı işlerde usulsüzlük yapıldığı belirtildi.

Toplamda 449 kişinin mağdur edildiği, 7 kişinin doğrudan şikayetçi olduğu dosyada; Maliye ve Hazine Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON da suçtan zarar gören olarak yer aldı.

SİYASİ PARTİLERİ “ARAÇ” OLARAK KULLANDILAR İDDİASI

Sanıkların kamu kurumlarını, siyasi partileri, vakıf ve dernekleri dolandırıcılık için araç olarak kullandıkları ileri sürüldü.

11’i tutuklu toplam 65 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlaması yöneltildi.

CEZA TALEBİ: 3 YILDAN 45 YILA KADAR

İddianamede sanıklar için 3 yıl ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.