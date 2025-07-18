Tunç Soyer ve CHP İl Başkanı için 45 yıla kadar hapis istemi

İzmir’deki kooperatif soruşturmasında Tunç Soyer ve CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu hakkında iddianame düzenlendi. Sanıklar için istenen ceza belli oldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Tunç Soyer ve CHP İl Başkanı için 45 yıla kadar hapis istemi
Yayınlanma:

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZBETON’a yönelik operasyonda kooperatiflerdeki usulsüzlük iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Eski başkan Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi.

449 MAĞDUR, 7 ŞİKAYETÇİ, 65 SANIK

İddianamede, Örnekköy ve Karabağlar bölgelerinde yürütülen çeşitli inşaat projelerinde kat karşılığı işlerde usulsüzlük yapıldığı belirtildi.

Toplamda 449 kişinin mağdur edildiği, 7 kişinin doğrudan şikayetçi olduğu dosyada; Maliye ve Hazine Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON da suçtan zarar gören olarak yer aldı.

SİYASİ PARTİLERİ “ARAÇ” OLARAK KULLANDILAR İDDİASI

Sanıkların kamu kurumlarını, siyasi partileri, vakıf ve dernekleri dolandırıcılık için araç olarak kullandıkları ileri sürüldü.

11’i tutuklu toplam 65 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlaması yöneltildi.

CEZA TALEBİ: 3 YILDAN 45 YILA KADAR

İddianamede sanıklar için 3 yıl ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon: 18 kişiye gözaltı kararı, kimler gözaltına alındı?İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon: 18 kişiye gözaltı kararı, kimler gözaltına alındı?Gündem
Akaryakıt fiyatları ne durumda? İşte 18 Temmuz güncel akaryakıt fiyatlarıAkaryakıt fiyatları ne durumda? İşte 18 Temmuz güncel akaryakıt fiyatlarıEkonomi
Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatlarıBugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatlarıAltın Fiyatları
izmir Tunç Soyer iddianame
Günün Manşetleri
O HAKİMDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR
18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
DEAŞ’a darbe!
Erdoğan, Şara ile görüştü
Ilgım Apartmanı davasında şok karar
Kocaeli’de direniş ruhu yeniden yaşatılacak
HAKMAR VE TATBAK'A FETÖ OPERASYONU
KAMU İŞÇİLERİ BUGÜN İŞ BIRAKIYOR
1 yıl 8 ay hapis cezası
“NARKOKAPAN-ADANA 2” operasyonunda 130 torbacı yakalandı
Çok Okunanlar
18 Temmuz altın fiyatları 18 Temmuz altın fiyatları
Akaryakıt fiyatları ne durumda? Akaryakıt fiyatları ne durumda?
Fethiye’de kahreden olay! Fethiye’de kahreden olay!
DEAŞ’a darbe! DEAŞ’a darbe!
Trump’ın hastalığı belli oldu! Trump’ın hastalığı belli oldu!