İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon: 18 kişiye gözaltı kararı, kimler gözaltına alındı?

İBB’YE YENİ OPERASYON: 18 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İktidarın CHP'li belediyelere yönelik başlattığı operasyonlar kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yeni bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan 19 Mart sürecinin devamında yeni gelişmeler yaşandı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, 18 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Geriye kalan 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan, Ekrem İMAMAOĞLU liderliğinde kurulan suç örgütüne karşı derinleştirilerek devam eden soruşturma kapsamında, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları açısından eylemleri bulunduğu delilleri ile birlikte tespit edilen 18 şüpheli hakkında, 18/07/2025 tarihinde eşzamanlı olarak, yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir.”

GÖZALTINA ALINANLARIN LİSTESİ AÇIKLANDI

Başsavcılık, gözaltına alınan 14 kişinin ismini de duyurdu:

Erdinç Karataş

Ahmet Kudu

Erdal Günaydın

Muzaffer Hacımustafaoğlu

Can Karataş

Abdullah Karataş

Metin Demirci

Oktay Nuri Çelik

Ali Haydar Özkazanç

Murat Timuçin Altıer

Deniz Erzincan

Ali Cüneyt Özdemir

Gülşen Çokyiğit

Taylan Çokyiğit