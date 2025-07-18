İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon: 18 kişiye gözaltı kararı, kimler gözaltına alındı?
Ekrem İmamoğlu operasyonuyla başlayan soruşturmada İstanbul Emniyeti yeni bir adım attı. Savcılık 18 kişi hakkında gözaltı kararı verdi, 14 kişi yakalandı.
İBB’YE YENİ OPERASYON: 18 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
İktidarın CHP'li belediyelere yönelik başlattığı operasyonlar kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yeni bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan 19 Mart sürecinin devamında yeni gelişmeler yaşandı.
Soruşturmayı yürüten savcılık, 18 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Geriye kalan 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
Soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
“Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan, Ekrem İMAMAOĞLU liderliğinde kurulan suç örgütüne karşı derinleştirilerek devam eden soruşturma kapsamında, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları açısından eylemleri bulunduğu delilleri ile birlikte tespit edilen 18 şüpheli hakkında, 18/07/2025 tarihinde eşzamanlı olarak, yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir.”
GÖZALTINA ALINANLARIN LİSTESİ AÇIKLANDI
Başsavcılık, gözaltına alınan 14 kişinin ismini de duyurdu:
Erdinç Karataş
Ahmet Kudu
Erdal Günaydın
Muzaffer Hacımustafaoğlu
Can Karataş
Abdullah Karataş
Metin Demirci
Oktay Nuri Çelik
Ali Haydar Özkazanç
Murat Timuçin Altıer
Deniz Erzincan
Ali Cüneyt Özdemir
Gülşen Çokyiğit
Taylan Çokyiğit