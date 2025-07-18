Eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu hayatını kaybetti

Sivas’ta trafik kazası geçiren Bitlis eski Valisi ve Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu hayatını kaybetti
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Bitlis’in eski valilerinden Erol Karaömeroğlu, ailesiyle birlikte seyahat ettiği sırada Sivas’ta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanmıştı.

16 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında Kangal ilçesi Halep Köprüsü mevkiinde meydana gelen kazanın ardından Karaömeroğlu, ilk olarak Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olması nedeniyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Acil Servisi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesine alındı.

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Karaömeroğlu kurtarılamadı.

Sivas Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“16 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında, ilimiz Kangal ilçesi Halep Köprüsü mevkiinde trafik kazası geçiren ve tedavisi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam eden Vali-Mülkiye Başmüfettişi Sayın Erol Karaömeroğlu vefat etmiştir. Vefat eden Vali-Mülkiye Başmüfettişi Sayın Erol Karaömeroğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve mülki idare camiasına başsağlığı dileriz.”

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