Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın başa baş geçen ilk çeyreğini 22-19 önde tamamlayan sarı-kırmızılılar soyunma odasına 45-35 önde girdi. Üçüncü çeyrek yine Galatasaray'ın 68-59 üstünlüğüyle geçilirken son bölümde farkı açan konuk takım salondan 95-76'lık galibiyetle ayrılarak ligde iki maç aradan sonra kazanmayı başardı.

Galatasaray Ekmas, Anadolu Efes'i Devirdi!

Galip takımda tam 5 oyuncu çift haneli sayıları görürken maçın en skorer ismi Anadolu Efes'ten 18 sayıyla Tyrique Jones oldu.

Anadolu Efes oyuncuları, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü nedeniyle karşılaşmada kırmızı formayla mücadele etti. Özel olarak tasarlanan formanın üzerinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti yer aldı.

Karşılaşma öncesinde Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz ile Galatasaray Ekmas Genel Menajeri Turgay Zeytingöz, Cumhuriyetin 100. yılı için iki kulübün özel tasarladığı formaları birbirlerine takdim etti.

Zvezdan Mitrovic'in öğrencileri bir sonraki maçında Türk Telekom'u ağırlayacak. Ligde ilk mağlubiyetini yaşayan Erdem Can'ın ekibi ise Reeder Samsunspor deplasmanına gidecek.