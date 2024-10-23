Galatasaray - Elfsborg maçı canlı izle! TRT 1 canlı maç izle

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, lig aşamasındaki üçüncü hafta maçında sahasında Elfsborg'u ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda Young Boys'a elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında sahasında PAOK'u 3-1 mağlup ederken ikinci maçında maçında ise Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta öncesinde 4 puanla 8. sırada yer alıyor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ise liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 27 gol atan Cimbom, kalesinde 8 gol gördü. Galatasaray, ligdeki son maçında sahasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup etmişti.

Galatasaray'ın rakibi Elfsborg ise 16 takımla oynanan İsveç liginde 7. sırada bulunuyor. Elfsborg, 27 haftası geride kalan ligde oynadığı 27 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligde 41 puanı bulunan Elfsborg, bu maçlarda 50 gol atarken kalesinde ise 42 gol gördü. Elfsborg, UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda Pafos'u, ikinci eleme turunda Sheriff'i, üçüncü eleme turunda Rijeka'yı, play-off turunda ise Molde'yi elemeyi başararak adını lig aşamasına yazdırmıştı. Elfsborg, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında AZ Alkmaar'a 3-2 yenilirken ikinci maçında sahasında Roma'yı 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. 3 puanı bulunan Elfsborg, UEFA Avrupa Ligi'nde 16. sırada yer alıyor.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında Elfsborg ile yapacağı maçta Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mihael Antic olacak. Video Yardımcı Hakem odasında ise Alen Borosak görev yapacak.

GALATASARAY AVRUPA'DA 321. MAÇINA ÇIKIYOR

Galatasaray, Elfsborg maçıyla Avrupa kupalarındaki 321. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 320 müsabakanın 114'ünden galibiyetle ayrıldı. 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 85 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 434 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 479 gole engel olamadı.

GALATASARAY'IN GENİŞ KADROSU

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi için bildirdiği kadroda şu isimler yer aldı:

Fernando Muslera, Ahmet Şen, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Dries Mertens, Yusuf Demir, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi, Victor Osimhen.

GALATASARAY-ELFSBORG MAÇI CANLI İZLE! GALATASARAY-ELFSBORG MAÇI TRT 1 CANLI İZLE

Futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray ile Elfsborg arasında oynanacak mücadele ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Futbolseverler karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray-Elfsborg maçı, saat 17.30'da başlayacak. Galatasaray-Elfsborg maçı TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-ELFSBORG MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!