Galatasaray'a Yunus Akgün şoku! PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) yapılan sevklerle ilgili açıklama yaptı.

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da sezonun öne çıkan isimlerinden olan Yunus Akgün de PFDK'ye sevk edildi.

Bu sezon oynadığı 12 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans gösteren Yunus Akgün, Antalyaspor galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki "hakaret" sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Galatasaray A.Ş. Kulübü futbolcusu Yunus Akgün'ün aynı müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımda yer alan 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verilmiştir." denildi.