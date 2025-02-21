Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic kimdir?

Pazartesi akşamı oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek olan Sloven hakem Slavko Vincic, uzun yıllardır uluslararası arenada görev yapan deneyimli bir isim. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona-Bayern Münih, Real Madrid-Milan ve PSV-Juventus gibi önemli karşılaşmalarda görev alan Vincic, derbi için seçilmesinin gerekçelerinden biri olarak gösteriliyor.

TECRÜBESİYLE ÖNE ÇIKIYOR

45 yaşındaki Vincic, UEFA'nın elit hakemler listesinde yer alıyor. 2010 yılından itibaren FIFA kokartı takan hakem, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 7 maç, Slovenya Pra Liga'da 6 maç, Yunanistan Süper Ligi'nde 2 maç ve çeşitli liglerde toplamda 20 maç yönetti. Vincic, yalnızca UEFA organizasyonlarında değil, aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri Ligi ve Suudi Arabistan Pro Ligi gibi farklı liglerde de tecrübe kazandı.

Haber Global'e göre, Vincic, geçmişteki tecrübesiyle gerilimli atmosferlere alışkın bir hakem olarak dikkat çekiyor. 2020-2021 UEFA Avrupa Ligi finalinde Eintracht Frankfurt ile Glasgow Rangers arasındaki maçı yöneten Vincic, ayrıca Borussia Dortmund-Real Madrid gibi yüksek gerilimli maçları da yönetmişti.

İKİ KULÜBÜN DE BİLDİĞİ BİR HAKEM

Vincic, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarında da görev almış bir hakem. 2018-2019 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Benfica arasındaki 1-1 berabere tamamlanan maçı ve 2019-2020 sezonunda Galatasaray ile Club Brugge arasındaki 0-0 biten maçı yönetmişti.

KARTLARIYLA TANINIYOR

Bu sezon toplamda 20 maç yöneten Vincic, 83 sarı kart göstererek gerektiğinde kartlarını kullanmaktan çekinmeyen bir hakem profili sergiliyor. Ancak, Galatasaray yönetimi, Sloven hakemin Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Maribor'un şehrinde yaşaması ve mafya ile ilişkilendirilen iddialar nedeniyle Vincic'in derbiyi yönetmesini istememişti. Ancak, tüm itirazlara rağmen hakem atanmış ve konu Tahkim Kurulu'na taşınmıştı.