Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili yeni gelişme! 2 bin 400 Fenerbahçe taraftarı stada alınacak

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı sürerken gözler zirvedeki Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışına çevrildi.

Ligin 35. haftasında Galatasaray, sahasında EMS Yapı Sivasspor'u 6-1 yenmeyi başarırken Fenerbahçe ise deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile golsüz berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

Zirvede puan farkının 6'ya çıkmasının ardından önümüzdeki haftalarda oynanacak karşılaşmalar beklenmeye başlandı. Ligin 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ile ilgili de sıcak bir gelişme yaşandı.

2 BİN 400 FENERBAHÇE TARAFTARI DERBİDEKİ YERİNİ ALACAK

İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Galatasaray-Fenerbahçe maçına 2 bin 400 misafir takım seyircisinin alınmasına karar verildi.

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu, 19 Mayıs Pazar günü Ali Sami Yen-Rams Park Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe maçına 2 bin 400 misafir takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir. Misafir takım seyircisi, maçın oynanacağı Ali Sami Yen-Rams Park Stadı'na toplu olarak giriş yapabilecektir." bilgisi verildi.