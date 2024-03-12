Suudi Arabistan'da oynanması planlanan fakat ertelenen Süper Kupa maçının 7 Nisan'da oynanması planlanmıştı. Fakat Fenerbahçe'nin sıkışık fikstürü nedeniyle taraftarlar Galatasaray-Fenerbahçe maçı ertelenecek mi? sorusunu soruyor... Peki Galatasaray-Fenerbahçe maçı ertelenecek mi? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Fenerbahçe perşembe günü Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselirse bu da Fenerbahçe'nin 11 Nisan ve 18 Nisan'da iki çeyrek final maçı oynaması anlamına gelecek. Yani 7 Nisan'da Süper Kupa 4 gün sonra da çeyrek final maçı oynayacak... Bu durum sonrası sosyal medyada bazı haberler çıktı ve Süper Kupa'nın yeniden erteleneceği ileri sürüldü.

GALATASARAY-FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Şu ana kadar Fenerbahçe'nin TFF'ye ulaşan herhangi bir başvurus yok... TFF kaynaklarından edindiğmiz bilgiye göre de Galatasaray-Fenerbahçe maçının iprali şu an söz konusu değil... Kupa maçı planlandığı gibi 7N isan'da oynanacak.

RIDVAN DİLMEN'DEN SÜPER KUPA AÇIKLAMASI

Rıdvan Dilmen konu hakkında şöyle konuşmuştu: "Süper Kupa maçı çok konuşuldu ve gazı kaçtı. Galatasaray ve Fenerbahçe son 8'e kaldı mesela, iki takımda elenmeden siz maçı 7 Nisan'a aldınız. Lille'de o hafta erteledi maçını, ne yapacaksın Galatasaray'la mı oynayacaksın Urfa'da? Tabii ki yayıncı kuruluş önemli değerli ama bence çok sağlıklı bir karar alınmadı. Galatasaray elenmeden önce verilmişti hatta bu karar" yorumunu yaptı.