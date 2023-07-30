Galatasaray Icardi'yi kadrosuna kattı! Sözleşmenin mali detayları da belli oldu

Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda forma giyen ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan dünyaca ünlü golcü Mauro Icardi'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Yıldız futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklanırken, transferin mali detayları da belli oldu.

Galatasaray Icardi'yi kadrosuna kattı! Sözleşmenin mali detayları da belli oldu
Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
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Galatasaray, geçtiğimiz sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'den kiraladığı ve attığı gollerle hem şampiyonlukta pay sahibi olan hem de taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'nin transferinde mutlu sona ulaştı.

galatasaray icardiyi kadrosuna kattı

Geçtiğimiz cuma gecesi İstanbul'a gelen ve sarı-kırmızılıların resmi görüşmelere başladığını duyurduğu Mauro Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI BELLİ OLDU!

Galatasaray'dan yapılan açıklamada Mauro Icardi'nin sözleşmesi ile ilgili detaylara da yer verildi.

Buna göre, sarı-kırmızılılar, Icardi'nin bonservisi için PSG'ye 10 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Cimbom, bu ödemeyi 4 sezona yayılmış taksitler halinde gerçekleştirecek.

ICARDİ'YE YILLIK 6 MİLYON AVRO

Mauro Icardi ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varıldığını açıklayan Galatasaray, yıldız golcüye de her sezon için net 6 milyon avro yıllık maaş verileceğini açıkladı.

icardi galataray'da

TANITIM VİDEOSU PAYLAŞILDI

Galatasaray, Icardi'nin transferini resmen duyurduğu bir tanıtım videosunu da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Videoda, Icardi'nin İstanbul manzarasına karşı klasikleşen gol sevincini yaptığı görülürken, fon müziği olarak golcu futbolcuyla özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısı çeşitli enstrümanlarla çalındı.

Paylaşımda, "Tüm Türkiye'ye ezberlettiği şarkıyı şimdi Avrupa'ya dinletme zamanı... Yuvana hoş geldin Mauro Icardi!" ifadelerine yer verildi.

YENİ SEZONDA 9 NUMARALI FORMAYI GİYECEK!

Galatasaray'ın 3 yıllığına kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin yeni sezonda giyeceği forma numarası da belli oldu.

galatasaray icardiyi transfer etti

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılılarda 99 numaralı formayı giyen Icardi, bu sezon 9 numaralı formayı giyecek. Galatasaray'da geçen sezon 9 numaralı formayı Seferovic giymişti.

# Mauro Icardi # Galatasaray # transfer
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