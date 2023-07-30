Galatasaray Icardi'yi kadrosuna kattı! Sözleşmenin mali detayları da belli oldu

Galatasaray, geçtiğimiz sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'den kiraladığı ve attığı gollerle hem şampiyonlukta pay sahibi olan hem de taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'nin transferinde mutlu sona ulaştı.

Geçtiğimiz cuma gecesi İstanbul'a gelen ve sarı-kırmızılıların resmi görüşmelere başladığını duyurduğu Mauro Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI BELLİ OLDU!

Galatasaray'dan yapılan açıklamada Mauro Icardi'nin sözleşmesi ile ilgili detaylara da yer verildi.

Buna göre, sarı-kırmızılılar, Icardi'nin bonservisi için PSG'ye 10 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Cimbom, bu ödemeyi 4 sezona yayılmış taksitler halinde gerçekleştirecek.

Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero ve kulübü SAS Paris Saint Germain Football ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.



Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.



Futbolcu ile… pic.twitter.com/zSVzpR8Ja5 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 30, 2023

ICARDİ'YE YILLIK 6 MİLYON AVRO

Mauro Icardi ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varıldığını açıklayan Galatasaray, yıldız golcüye de her sezon için net 6 milyon avro yıllık maaş verileceğini açıkladı.

TANITIM VİDEOSU PAYLAŞILDI

Galatasaray, Icardi'nin transferini resmen duyurduğu bir tanıtım videosunu da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Videoda, Icardi'nin İstanbul manzarasına karşı klasikleşen gol sevincini yaptığı görülürken, fon müziği olarak golcu futbolcuyla özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısı çeşitli enstrümanlarla çalındı.

Tüm Türkiye'ye ezberlettiği şarkıyı şimdi Avrupa'ya dinletme zamanı... 🫱😀🫲



Yuvana hoş geldin Mauro Icardi! 9️⃣#PartyMustGoOn 😎 pic.twitter.com/9zdd5ifNAt — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 30, 2023

Paylaşımda, "Tüm Türkiye'ye ezberlettiği şarkıyı şimdi Avrupa'ya dinletme zamanı... Yuvana hoş geldin Mauro Icardi!" ifadelerine yer verildi.

YENİ SEZONDA 9 NUMARALI FORMAYI GİYECEK!

Galatasaray'ın 3 yıllığına kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin yeni sezonda giyeceği forma numarası da belli oldu.

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılılarda 99 numaralı formayı giyen Icardi, bu sezon 9 numaralı formayı giyecek. Galatasaray'da geçen sezon 9 numaralı formayı Seferovic giymişti.