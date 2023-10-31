Galatasaray, İsrail Takımı İle Karşılaşacak! Sarı-Kırmızılılar Potada Hapoel Bank Yahav'la Karşı Karşıya Gelecek

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Ekmas, deplasmanda İsrail takımı Hapoel Bank Yahav'la karşılaşacak.

Galatasaray, İsrail Takımı İle Karşılaşacak! Sarı-Kırmızılılar Potada Hapoel Bank Yahav'la Karşı Karşıya Gelecek
Galatasaray, İsrail Takımı İle Karşılaşacak!
Editör: Nihat Çarboğa

Galatasaray Ekmas Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. hafta maçında yarın İsrail'in Hapoel Bank Yahav ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, İsrail Takımı İle Karşılaşacak!

İsrail temsilcisinin başvurusu üzerine karşılaşma, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak.Galatasaray, İsrail Takımı İle Karşılaşacak! Sarı-Kırmızılılar Potada Hapoel Bank Yahav'la Karşı Karşıya Gelecek - Resim : 1

Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmaya, Basketbol Şampiyonlar Ligi protokolleri gereği seyirci alınmayacak. Mücadele Tivibuspor 3'ten yayınlanacak.

Galatasaray Ekmas, gruptaki ilk maçında Yunanistan'ın PAOK ekibine mağlup olmuştu.

Hapoel Bank Yahav'ın grubun ilk haftasında Benfica ile oynayacağı maç ise ertelenmişti.

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# galatasaray basketbol takımı
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