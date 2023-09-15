Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda? Ne zaman? Saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu heyecanı grup maçlarıyla birlikte başlıyor. Grup aşamasında ilk hafta karşılaşmaları 19 Eylül Salı ve 20 Eylül Çarşamba günü oynanacak. A Grubu'nda yer alan temsilcimiz Galatasaray, ilk hafta maçında sahasında Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi futbolseverler Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? şeklinde araştırmalar yapmaya başladı.

GALATASARAY DEVLER LİGİ'NE 3 PUANLA BAŞLAMAK İSTİYOR

Zalgiris, Ljubljana ve Molde'yi eleyerek gruplarda mücadele etmeye hak kazanan Galatasaray, ilk maçında grubun görece zayıf ekiplerinden Kopenhag ile İstanbul'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, zorlu Manchester United deplasmanı öncesi ilk maçta 3 puan alarak Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Konuk ekip Kopenhag, 7 haftası geride kalan Danimarka Süper Ligi'nde 6 galibiyet ve 1 beraberlikle ilk sırada bulunuyor. Bu maçlarda 16 gol atan Kopenhag kalesinde ise 7 gol gördü. Kopenhag da Breidablik, Sparta Prag ve Rakow'u eleyerek adını grup aşamasına yazdırmayı başarmıştı.

İki ekip 2013-2014 sezonunda da Şampiyonlar Ligi gruplarında karşı karşıya gelmişti. Galatasaray'ın sahasında oynanan ilk maçı Galatasaray 3-1 kazanırken Danimarka'da oynanan ikinci maçı Kopenhag 1-0 kazanmayı başarmıştı.

Galatasaray, Kopenhag maçının ardından gruptaki ikinci maçına Manchester United deplasmanında çıkacak. Üçüncü maçında sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak olan Cimbom, dördüncü maçında Alman ekibi ile bu kez deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gruptaki beşinci maçında seyircisi önünde Manchester United ile karşı karşıya gelen Galatasaray, grup aşamasındaki son maçında deplasmanda Kopenhag'a konuk olacak.

GALATASARAY KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN?

Futbolseverler Galatasaray ile Kopenhag arasındaki maçın ne zaman oynanacağını araştırıyor. Büyük bir heyecanla beklenen Galatasaray Kopenhag maçı 20 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

GALATASARAY KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Kopenhag karşılaşmasının heyecanını ekran başında yaşayacak olan futbolseverler, mücadelenin hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacağını merak ediyor. 20 Eylül Çarşamba günü oynanacak karşılaşma Şampiyonlar Ligi'nin yayıncı kuruluşu olan EXXEN platformu üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY KOPENHAG MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Kopenhag arasındaki dev mücadelenin başlama saati de futbolseverlerin araştırdığı konuların başında geliyor. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Galatasaray Kopenhag maçı saat 20.00'de başlayacak.