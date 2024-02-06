Galatasaray kupada Bandırmaspor'u konuk ediyor! İşte karşılaşma öncesi son detaylar

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Bu sezon kupaya 5. turdan başlayan ve bu turda Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u elemeyi başaran Galatasaray, son 16 turunda Trendyol 1. Lig temsilcisi Teksüt Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek.

Kupaya 3. turdan dahil olan Bandırmaspor ise sırasıyla TFF 3. Lig temsilcisi Armoni Alanya Kestelspor, TFF 2. Lig ekibi Somaspor ve Trendyol Süper Lig takımı Kasımpaşa'yı eledi.

İki ekibin isimlerini çeyrek finale yazdırabilmek için karşılaşacakları müsabaka saat 20.45'te RAMS Park'ta başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veriyor. İç sahadaki lig maçlarında puan kaybetmeyen tek takım olan sarı-kırmızılılar, 24. hafta sonunda 63 puanla lider Fenerbahçe'nin averajla gerisinde 2. sırada bulunuyor. Galatasaray, ligin en az gol yiyen takımı olarak da dikkati çekiyor.

Teksüt Bandırmaspor ise Trendyol 1. Lig'de play-off mücadelesinin içinde yer alıyor. Balıkesir temsilcisi, ligde 21 maç sonunda topladığı 33 puanla 7. sırada bulunuyor.

CARLOS VINICIUS FORMA BEKLİYOR

Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius, teknik direktör Okan Buruk'un forma vermesi durumunda sarı-kırmızılı formayla ilk kez sahaya çıkacak.

İngiltere'nin Fulham ekibinden transfer edilen Brezilyalı santrfor, takımla çalışmalara başladı. Vinicius, bugünkü Bandırmaspor mücadelesinde görev alması halinde sarı-kırmızılı formayla ilk heyecanını taraftarları önünde yaşayacak.

GALATASARAY'DA 4 OYUNCU EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu farklı nedenlerden dolayı bugünkü mücadelede forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile ülkesi Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden yeni transfer Serge Aurier, bugünkü maçta görev yapamayacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas Milli Takımı ile mücadele eden Hakim Ziyech, takımının elenmesinin ardından Türkiye'ye döndü. Kupada 24 Ocak'taki Zambiya maçında sakatlanan Ziyech, 30 Ocak'ta Güney Afrika ile yapılan müsabakada forma giyemedi. Galatasaray, Ziyech'in 4 Şubat Pazar günü yapılan tetkiklerinde ayak bileği distorsiyonu (ileri derece burkulma ve dönme) sonucu sol ayak bileğinde iç yan bağ, dış yan bağ ve sindezmozunda gerilme ve zorlanma, ayak bileğini oluşturan kemiklerde ise kemik ödemi tespit edildiğini duyurdu.