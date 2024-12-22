Galatasaray maçı sonrası şok istifa: “Takımı onlar yönetsin!”

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Kayserispor, sahasında Galatasaray’a 5-1’lik ağır bir mağlubiyet aldı. Fanatik’in haberine göre, maçın ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, istifa ettiğini açıkladı. Çamlı, taraftarların sıkça dile getirdiği istifa çağrılarına sessiz kalmayarak bir açıklama yaptı.

“TAKIMI ONLAR YÖNETSİN”

İstifa kararını alarak açıklamasını yapan Çamlı, “İstifa ediyorum! O istifa diye bağıranlar gelsin yönetsinler takımı” diyerek taraftarlara yanıt verdi. Çamlı, istifa ettikten sonra takımın yönetimini isteyen taraftarlara seslenerek, bu sorumluluğu üstlenmeleri gerektiğini belirtti.