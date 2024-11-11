Galatasaray, milli araya namağlup lider girdi! Sarı-kırmızılılar, Samsunspor'u 3-2 yendi

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Haftanın sonucu merakla beklenen maçında lider Galatasaray, en yakın takipçisi Samsunspor'u RAMS Park'ta seyircisinin önünde konuk etti.

Maça adeta golle başlayan sarı-kırmızılı takım, 3. dakikada Victor Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçti. Etkili bir futbol ortaya koyan "Cimbom", Osimhen ile girdiği pozisyonlardan gol çıkaramadı. Savunmada Samsunspor'a net pozisyon vermeyen Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısı bu kez Samsun temsilcisinin golüyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, 50. dakikada Jules Ntcham'ın penaltıdan attığı golle 1-1 eşitliği sağladı.

Yediği golün ardından maçta tekrar kontrolü eline alan Galatasaray, 55. dakikada Osimhen, 85. dakikada Michy Batshuayi ile birer gol daha buldu ve 3-1 üstünlük kurdu.

Samsunspor, 90+3. dakikada Youssef Benasser'in penaltı golüyle farkı yeniden 1'e indirdi. Kalan bölümde gol sesi çıkmayınca sarı-kırmızılılar sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Galatasaray, bu sonuçla Süper Lig'deki 10. galibiyetini elde etti. Bir de beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 31'e çıkararak hem liderliğini hem de namağlup ünvanını sürdürdü.

13 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray, çıktığı son 13 resmi müsabakada mağlup olmadı.

Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 4 UEFA Avrupa Ligi müsabakası oynarken, Süper Lig'de de 9 maça çıktı.

Avrupa'da 3 galibiyet alan Galatasaray, ligde ise 8. kez kazandı. Sarı-kırmızılı ekibin iki kulvarda da birer beraberliği bulunuyor.

SAMSUNSPOR MAÇLARINDA HATA YAPMIYOR

Galatasaray, Samsunspor ile yaptığı son 7 maçı kazandı.

Rakibi karşısında son yenilgisini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, Samsun temsilcisiyle sonrasında 7 lig maçı yaptı. Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.

OSIMHEN DURDURULAMIYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, üst üste dört Süper Lig maçında fileleri havalandırdı.

Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan 25 yaşındaki santrfor, Samsunspor maçına kadar son 5 resmi müsabakanın 4'ünde, toplamda 6 kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de üst üste forma giydiği müsabakalarda Kasımpaşa'ya 2, Onvo Antalyaspor ve Beşiktaş'a ise birer gol atan Osimhen, Samsunspor'u da boş geçmedi.

Kırmızı-beyazlılar karşısında "double" yaparak ligde 6 gole ulaşan Osimhen'in UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 golü bulunuyor.

BATSHUAYI YENİDEN GOLLE BULUŞTU

Sarı-kırmızılı ekibin Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, Süper Lig'de 4 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'da son olarak Gaziantep FK ile yapılan 3. hafta erteleme müsabakasında gol atan Batshuayi, 4 maç sonra fileleri havalandırdı. Ligde 3. kez skoru değiştiren tecrübeli santrfor, sarı-kırmızılı formayla toplamda 5 gole ulaştı.

Batshuayi, son dönemde sonradan girdiği maçlarda fazla süre alamamasıyla dikkati çekiyor.

GOLLERDE MAURO ICARDI ANONS EDİLDİ

Galatasaray'ın attığı gollerden sonra sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Mauro Icardi'nin ismi anons edildi.

Sarı-kırmızılı takım, müsabakanın 3 ve 55. dakikalarında Victor Osimhen, 85. dakikada ise Michy Batshuayi ile fileleri havalandırdı. Gollerin ardından stat hoparlöründen Icardi ile özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısı çalındı. Golün anonsunda ise Osimhen ve Batshuayi yerine "Galatasaray'ımızın golü 9 numaralı formasıyla Mauro Icardi" denildi.

İlk golünden sonra ellerini başının iki yanına kaldırıp Icardi sevinci yapan Osimhen de formasını tribünlere göstererek golü takım arkadaşına armağan etti. Maçı tribünden izleyen Arjantinli yıldız ise el sallayarak Osimhen'e teşekkür etti.

MAÇ SONU "ÜÇLÜ"SÜ ICARDI'DEN

Galatasaray'da klasikleşen maç sonu "üçlü" tezahüratını Mauro Icardi yaptırdı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalacak Icardi, Samsunspor maçının ardından sahaya indi. Arjantinli yıldız, taraftarın isteğiyle "üçlü" olarak adlandırılan tezahüratı başlattı.

DAVINSON SANCHEZ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, karşılaşmanın 70. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Samsunspor mücadelesine 3 sarı kartla sınırda çıkan ve ezalı duruma düşen tecrübeli stoper, milli maç arasından sonra 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

SAMSUNSPOR GOLLERİNİ PENALTIDAN BULDU

Konuk ekip Samsunspor'un golleri penaltıdan geldi.

Mücadelenin 48. dakikasında ceza sahası içinde Nany Dimata'nın Davinson Sanchez ile girdiği ikili mücadelede yerde kalmasının ardından hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. 50. dakikada penaltıyı kullanan Jules Ntcham, fileleri havalandırdı.

Karadeniz temsilcisi, ikinci penaltıyı Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle kazandı. Maçın uzatma bölümünde Soner Aydoğdu ile Victor Nelsson arasında yaşanan pozisyonda hakem Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi. VAR'daki Emre Kargın'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen tecrübeli hakem, Nelsson'un rakibini ittiği gerekçesiyle maçta ikinci kez penaltı noktasına gitti.

Maçın 90+3. dakikasında penaltıyı kullanan Youssef Benasser takımının ikinci golünü kaydetti.

SAMSUNSPOR'UN YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Karadeniz temsilcisinin Süper Lig'deki 7 maçlık yenilmezlik serisi Galatasaray karşısında sona erdi.

Ligde son mağlubiyetini 5. haftada sahasında TÜMOSAN Konyaspor karşısında yaşayan Samsunspor, sonrasında çıktığı 7 müsabakada 6 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

İstanbul'a formda gelen kırmızı-beyazlı ekip, lider karşısında 3 puanın yanında yenilmezlik serisini bırakarak döndü.

OKAN BURUK GALİBİYETİ DEĞERLENDİRDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçın başında erken bir golle öne geçtiklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Oyuna önde başladık. Üzerimizde üç gün önce yaptığımız Tottenham maçının yorgunluğu vardı. Maçın belli bölümlerinde bazı oyuncularda yorgunluğu daha çok gördük. Ürettiğimiz pozisyonlar oldu. İlk yarıda daha çok gole yaklaşan taraf bizdik. Rakibimize net pozisyonlar vermedik. İkinci yarıya rakibimiz iyi başladı, önde baskı yaptılar. Devamında verilen penaltı var. Ardından biz golü bulduk. Yorulan ve sakatlık riski olan oyuncuları çıkardık. Dizilişimizi korumaya çalıştık. 3-1'den sonra yine verilen bir penaltı var. Bu sene aleyhine en çok penaltı verilen takım biziz. Bu altıncı penaltı oldu. Sahadan 3-2 galip ayrıldık. Bugün için kazanmak çok önemliydi. Beşiktaş, Tottenham ve Samsunspor maçları bu sezon oynadığımız en zor 3 karşılaşmaydı. Bunları kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularımı kutluyorum. İyi bir ekibiz. Konsantreler ve sahada her şeylerini vermeye çalışıyorlar. Taraftarımızla gücümüzü birleştirince önemli başarı elde ediyoruz." diye konuştu.

Okan Buruk, aleyhlerine verilen iki penaltının kolay olduğunu savundu. Hakem kararlarını değerlendiren 51 yaşındaki teknik adam, "Aleyhimize iki penaltı verildi. Bunların kolay olduğunu düşünüyorum. Majör hataya bakınca daha çok konuşması gereken tarafın Galatasaray olduğunu düşünüyorum ama verilen penaltılara saygı duyuyorum. Daha önce verildi, bundan sonra da verilecek. Bugün iki penaltı aradan çıktı. Bir yerde bekliyorduk, bugün oldu. İyi yanından bakacağız. Kazanarak bu penaltıları atlattık." ifadelerini kullandı.

ICARDI NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Mauro Icardi'nin sakatlığının kendilerini üzdüğünü söyledi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin kendileri için önemli bir oyuncu olduğunu belirten Okan Buruk, "Icardi'nin sakatlığı bizi üzdü. Oyunculuğunun yanında karakter olarak da sahada bizim için çok güçlü bir figürdü. Bugün tribündeydi. Taraftarımız ve takım arkadaşları ona sevgisini gösterdi. Saha içinde de böyle bir oyuncuyu aradık. Bazen oyuncular sahada olmadığında değeri daha fazla anlaşılır. Özellikle Tottenham maçıyla Osimhen-Icardi ikilisinin çok iyi işler yaptığını düşünüyorum. Bugün saha içindeki eksikliğini hissettik. Bizim için önemli bir futbolcu. İnşallah önümüzdeki sezon güçlü bir şekilde döner." dedi.

Okan Buruk, Icardi'nin sahalara dönüş zamanıyla ilgili soru üzerine, "En doğrusu onun en sağlıklı şekilde sahaya dönmesi. Kolay değil. Zor ve uzun süren bir sakatlık. Eskiden 5-6 ayda dönenler oluyordu ama şu anda 6-8 ay arasına uzadı. Bu sakatlıkların nüksettiği için süre uzadı. Dönüşü, bir sonraki sezonun hazırlık kampı gibi gözüküyor. O hep yanımızda olacak, desteğini hep hissedeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Okan Buruk, devre arasında oyundan aldığı Ismail Jakobs'un durumuyla ilgili, "Jakobs'un tendonunda bir sertleşme oldu. Riskli bir durum oluşmaması için ikinci yarıya devam ettirmedim." dedi.

"PUAN FARKINI KONUŞMAK İÇİN ÇOK ERKEN"

Okan Buruk, rakipleriyle yakaladıkları puan farkını yukarı çekmeye çalışacaklarını dile getirdi.

Buruk, 12. haftada yakaladıkları puan farkıyla ilgili, "Ligin 3'te biri geçti ama puan farkını konuşmak için çok erken. İki maçta puan farkı kapanabilir. Her maçı kazanmaya odaklanmamız gerekiyor. Takımların puan kaybettiği maç sayısı eskiye göre azaldı. Aynı disiplin ve konsantrasyonla puan farkını korumaya ve açmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Öne geçtikleri maçlardan sonra rehavet yaşayıp yaşamadıklarının sorulması üzerine Buruk, "Rehavet olduğuna inanmıyorum. Elfsborg ve Tottenham maçlarında gelen şutların hepsi gol oldu. Bugün iki penaltıdan gol yedik. Pozisyonların penaltı olup olmadığı tartışılabilir. Sadece 1 net pozisyon verdik. Rehavetten çok rakibiniz hamle yapıyor, ofansif riskler alıyor. Bu da pozisyona girme şanslarını yükseltiyor. Burada önemli olan sizin rakip kaleye gidip gol bulmanız. Bugün 3-1'i bu şekilde bulduk. Riskleri her takım alıyor. Bunu bazen değerlendirdik, bazen değerlendiremedik. Ana düşüncemiz gol atmak. Neredeyse tüm kulvarlarda 3 gol ortalamasıyla gidiyoruz. Bu da bence önemli bir başarı." dedi.

"HERKESE TAVSİYEM GALATASARAY'I TUTMALARI"

Okan Buruk, bir basın mensubunun, "Daha önce 'Beğenmeyen Real Madrid veya Manchester City'yi tutsun.' demiştiniz. Şimdi iki takım da sallantıda ama Galatasaray rekorlar kırıyor. Performansınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusunu şöyle yanıtladı:

"O gün bu sözleri taraftarımıza değil, soruyu soran arkadaşımıza söyledim. İki sezonda sadece kaybettiğimiz dört maçı saymıştı. Sanki 18 maç kaybetmişiz gibi davranmıştı. O anda sorunun provokatif olduğunu düşünmüştüm. Cevabım taraftarımızdan çok arkadaşımızaydı. Farklı sorular güzel, bazen provokatif sorular da çok güzel. İşimizden biri de iletişimi doğru şekilde kurabilmek. Bazen aceleci ve yanlış cevaplarımız olabiliyor. Şu anda herkese tavsiyem Galatasaray'ı tutmaları. Real Madrid ve Manchester City son maçlarını kaybetti. Manchester City, üst üste 4 yenilgi yaşadı. City'nin mağlubiyetlerinde Rodri sakattı. Bir oyuncunun çok şey değiştirdiğini görebiliyoruz. Ben, oyuncularımdan, kazanma isteklerinden memnunum. Bu istek bize maç kazandırıyor. Ana amacımız taraftarımızı mutlu etmek. İki sezon taraftarımızın kazanma isteğini karşıladık ama hiç durmamamız gerek. Beşinci yıldız hedefimiz var. Bu sezon bizim için çok önemli. Avrupa'da final oynama hayalimiz var. Bu hayallerin peşinden koşuyoruz. Bu yüzden taraftarımız bizi desteklesin. İyi ve kötü günlerimiz oluyor ama iki senede iyi günlerimiz daha çoktu. İnşallah bu sezon da öyle olur."