Beşiktaş zirve yarışında yara aldı! Siyah-beyazlılar lider Galatasaray'ın 10 puan gerisine düştü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'e konuk oldu. Ligde oynadığı son 2 maçta Galatasaray ve Kasımpaşa'ya mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Başakşehir'le de golsüz berabere kalarak rakiplerinin kazandığı haftada 2 puan kaybetti.

Siyah-beyazlılar, turuncu-lacivertli rakibi karşısında aldığı beraberlik sonrası puanını 21'e yükseltti. Beşiktaş, milli araya lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde 5. sırada girdi.

LİDERLE FARK GEÇEN SEZONUN BENZERİ

Beşiktaş'ın, Başakşehir'de aldığı sonucun ardından oluşan puan durumu geçen sezonu anımsattı.

Geçen sezon 12. haftada yine Başakşehir'le karşılaşan siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadı'nda oynanan maçı 1-0 kazanarak puanını 22'ye yükseltmişti. Geçen sezonun aynı haftasını 31 puanlı lider Fenerbahçe'nin 9 puan gerisinde tamamlayan siyah-beyazlılar, bu akşam ise zirvenin 10 puan gerisinde kaldı.

Galatasaray'ın Samsunspor'u mağlup ederek 31 puana yükseldiği haftada, Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında puanını 21 yaptı.

PENALTI İSYANI MAÇ SONUNDA DEVAM ETTİ

Karşılaşmanın son anlarında Milot Rashica'nın Başakşehir ceza sahasında yerde kaldığı ve Beşiktaşlıların penaltı beklediği pozisyonun tartışması maç sonunda da devam etti.

Hakemin VAR incelemesini sonrası oyuna devam kararı vermesine öfkelenen siyah-beyazlı futbolcular, maçın bitiş düdüğünün ardında hakeme tepki gösterdi. Kaleci Mert Günok tepkilerine devam etmesinin ardından sarı kart gördü.

PAULISTA'NIN YAŞADIĞI SAKATLIK KORKUTTU

Gaziantep FK maçında yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre forma giyemeyen Gabriel Paulista ilk yarıda yaşadığı sakatlıkla teknik heyeti korkuttu.

Sakatlığı sürecinde ligde Konyaspor, Galatasaray ve Kasımpaşa, Avrupa'da da Olimpik Lyon maçlarında forma giyemeyen tecrübeli stoper 24. dakikada sakatlık yaşayarak yerde kaldı. Saha içinde uzun süre tedavisi yapılan Paulista sağlık ekibinin müdahalesi sonrası oyuna devam etti.

TARAFTARDAN OYNANAN FUTBOLA TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar takımlarının oynadığı futbola tepki gösterdi.

Kendilerine ayrılan bölümde maçı izleyen siyah-beyazlı futbolseverler, karşılaşmanın son bölümlerine girilirken "Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor" şeklinde tezahürat yaptı.

"HAVLU ATTIK DİYEMEM"

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik adam, "Çok puan kaybettik. Gelişeceğiz, o yüzden havlu attık diyemem. Bir sonraki iç sahadaki Göztepe maçına yüzde yüzle başlamayı hedefliyoruz. Ligin sonunda olacak şeyleri şimdi konuşmak istemiyorum. Yakaladığımız fırsatlar konusunda gelişmemiz gerekiyor. 9 puan kaybettik, çok fazla. Gelişime Göztepe maçıyla başlamak istiyoruz." diye konuştu.

Oyunda akıcılıklarını kaybettiklerini aktaran Van Bronckhorst, "Sezon başına kıyasla aynı akışta değiliz. Takımların bize karşı nasıl oynadığını görüyorsunuz. Birebir baskıyla oynuyorlar, biz de bunu oynayabiliriz. Topun bizde olduğu anlarda oyunu domine ettik. Bu dominasyonu fırsatlara döndüremedik. Üzücü bir bölümü geride bırakıyoruz. Sezon uzun, bir sonraki bölümde daha iyi olmaya çalışacağız ve galibiyetler alan formumuza dönmek istiyoruz. Bizim için üzücü bir bölüm oldu. Böyle kayıplar olmaması gerekiyordu. Gelişmemiz gerekiyor. Bu bölüm yeterince akıcı gitmeyen bir bölüm oldu. Avrupa'da istediğimizi yaptık ama ligde yapamadık. Bir sonraki bölümde daha da gelişmeyi hedefliyoruz." dedi.

Kadro derinliği ile ilgili değerlendirme yapan Giovanni Van Bronckhorst, "Kadro konusunda yapılanma bitmedi. Elimizden geleni yaptık. Yeni bir transfer dönemi gelecek, ihtiyaç olan bölgelere takviye hedefliyoruz. Süreç isteyen bir durum var ortada. Her transfer dönemi bizim için bir fırsat. Benim için yeni bir durum değil. Rashica sahada olmadığı durumlarda kenar oyuncusu olmuyor. Muçi'yi kanat oynatarak ondan faydalanıyoruz. Bu noktada hücumcu bekler kullanıyoruz. İki kanat oyuncusuyla oynayınca tehlikeli olduğumuzu gördük. Milli aradan sonra Immobile dönecek, Rashica yüzde yüzüne ulaşacak ve daha fazla opsiyonumuz olacak." diye konuştu.