Galatasaray şampiyonluğu kutluyor! 3 kupa birden kaldıracak

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatassaray taraftarıyla birlikte şampiyonluğu kutluyor... Birçok ünlü isim kupa töreninden önce konser veriyor...

Galatasaray şampiyonluğu kutluyor! 3 kupa birden kaldıracak
Editör: Mert Sagit

2023-2024 Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, şampiyonluk kutlamaları için üstü açık otobüsle RAMS Park'a hareket etti.

Galatasaray Lisesi'nin girişinde taraftarı selamlayan sarı-kırmızılı oyuncular sonrasında okulun önündeki otobüsle stada doğru hareket etti. Galatasaraylı taraftarlar, oyuncuların bulunduğu otobüsünün etrafını sardı ve takımları lehine tezahüratlar yaptı. Sarı-kırmızılı oyuncuların otobüsü, lisenin önünden kalktıktan sonra Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi'nden geçerek RAMS Park'a ulaştı.

3 KUPA KALDIRACAK

Stadyumda konserler verilecek. Önce Galatasaray Kadın Futbol takımı sahneye çıkacak... Sarı kırmızılıların kadın futbolcuları kupayı kaldırdıktan sonra sıra erkek futbol takımına gelecek. Futbolcuların ismi tek tek okunarak podyuma çıkacak... Futbolcuların ardından taraftarların heyecanla beklediği ana geçilecek... Sarı kırmızılılar şampiyonluk kupasını ardından Süper Kupa'yı havaya kaldıracak.

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# Galatasaray
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