Galatasaray Samsunspor maçı ne zaman oynanacak? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı 5. hafta mücadeleleriyle devam edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadeleler 16 Eylül Cumartesi, 17 Eylül Pazar ve 18 Eylül Pazartesi tarihlerinde oynanacak. Haftanın önemli karşılaşmalarından birine RAMS Park ev sahipliği yapacak. Son şampiyon Galatasaray, sahasında ligin yeni ekiplerinden Samsunspor'u ağırlayacak. İşte kritik karşılaşma öncesi son detaylar...

GALATASARAY'DA HEDEF 3 PUAN

Son şampiyon Galatasaray, Samsunspor ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. 20 Eylül Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılar, mücadele öncesi son provasını ligde Samsunspor karşısında yapacak.

Maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da takımın yıldız isimleri Hakim Ziyech ve Tanguy Ndombele takımla çalışmalarını sürdürüyor. İmza atmasının ardından takımla çalışmalara başlayan Ndombele'nin Samsunspor maçında süre alması bekleniyor. Bir süre takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Ziyech de 2 gündür takımla çalışmalara katılıyor. Ziyech'in de Okan Buruk'un şans vermesi halinde Samsunspor maçında forma giymesi bekleniyor. Taraftarların merakla beklediği bir diğer yıldız isim Wilfred Zaha ise bireysel çalışmalarının ardından takımla ilk antrenmanına bugün çıktı. Zaha'nın karşılaşmada oynayıp oynamayacağı ise antrenman performansından sonra belli olacak.

Galatasaray, ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligde kalesinde gol görmeyen tek takım konumunda bulunan Cimbom, ilk maçında deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kalmasının ardından ikinci maçında sahasında Trabzonspor'u 2-0 ile geçmeyi başarmıştı. 3. hafta maçı ertelenen sarı-kırmızılılar, dördüncü haftada oynadığı ligdeki üçüncü maçında ise deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etmişti. Galatasaray, topladığı 7 puanla ligde 3. sırada bulunuyor.

SAMSUNSPOR İSTANBUL'DAN PUANLA DÖNMEK İSTİYOR

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor da ise hedef zorlu Galatasaray deplasmanından puanla ayrılmak. Okan Kocuk, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç gibi yerli ve Flavien Tait, Landry Dimata ve Olivier Ntcham gibi yabancı transferlerle sezona giren Yılport Samsunspor, maç öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Şu ana kadar ligde oynadığı 3 maçta henüz galibiyetle tanışamayan Karadeniz ekibi, ligdeki ilk maçında deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Ligin ikinci haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 kaybeden Samsunspor, üçüncü maçında ise deplasmanda Kayserispor'a 2-1 kaybetmişti. Samsunspor'un milli ara öncesi sahasında İstanbulspor ile oynadığı mücadele ise yoğun yağış nedeniyle yarıda kalmış ve ileri bir tarihe ertelenmişti. Samsunspor ligde topladığı 1 puan ile 18. basamakta yer alıyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaraylı ve Samsunsporlu taraftarlarla beraber futbolseverler Galatasaray Samsunspor maçının ne zaman oynanacağını araştırıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ligdeki fikstürü açıklamasının ardından maçların tarihleriyle ilgili sorgulamalar yapılmaya başlandı. Buna göre, Galatasaray Samsunspor maçı 16 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Samsunspor maçının saat kaçta başlayacağı da merak ediliyor. Kullanıcılar internette mücadelenin başlama saatini öğrenmeye çalışıyor. Galatasaray Samsunspor maçı saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadeleyi ekran başında izlemek isteyen futbolseverler, mücadelenin hangi platformda ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Galatasaray Samsunspor maçı, Trendyol Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Digiturk'teki beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETECEK?

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta mücadeleleri öncesi karşılaşmalarda görev yapacak hakemler de TFF tarafından duyuruldu. Buna göre, Galatasaray ile Samsunspor arasında oynanacak ve zirveyi yakından ilgilendiren müsabakada Cihan Aydın düdük çalacak.