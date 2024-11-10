Galatasaray - Samsunspor maçında Atatürk'e özel anma

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Samsunspor'un karşı karşıya geldiği maçta, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle özel bir anma düzenlendi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Galatasaray - Samsunspor maçında Atatürk'e özel anma
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Galatasaray taraftarları, tribünlerde hazırladıkları görsel şovlarla Atatürk'ü unutmadı. Kale arkasındaki Kuzey tribününde kartonlarla Atatürk’ün silueti oluşturulurken, Doğu tribününde "Atam İzindeyiz" yazısı yer aldı. Ayrıca, "Dün, bugün, yarın; daima" yazılı pankart tribünlerde dikkat çekti.

Samsunspor taraftarları da beyaz kartonlarla bir koreografi gerçekleştirerek "Kasımda aşk başkadır. Çünkü bize ölümsüz aşkı anlatır" pankartını açtılar.

Karşılaşma öncesinde, her iki takımın futbolcuları ve hakemler, siyah üzerinde Mustafa Kemal Atatürk portresi bulunan tişörtlerle ısınmaya çıktı. Seremoniye ise "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" yazılı pankartla katıldılar. Maç öncesinde, Atatürk'ün sevdiği müzikler de statta çalındı.

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