Galatasaray taraftarından Muslera'ya tepki

UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Galatasaray, Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Maçın sonunda taraftarlar, özellikle kaleci Fernando Muslera'ya yuhalayarak ıslıklı tepki gösterdi.

Galatasaray, Dinamo Kiev'den beklenmedik şekilde 3 gol yiyerek sahadan 1 puanla ayrıldı. Dinamo Kiev'in 3 isabetli şutunun tamamı golle sonuçlanırken, bu durum Sarı Kırmızılı taraftarları sinirlendirdi. Özellikle son düdüğün ardından, taraftarlar Muslera’yı ıslıklayarak tepkilerini gösterdi.

SOYUNMA ODASINA YÖNELDİ "BİTTİ" DEDİ

Maçın bitimiyle birlikte Muslera, doğrudan soyunma odasına gitmek üzere sahayı terk etti. 38 yaşındaki kalecinin, eldivenlerini çıkarırken ve kaptanlık pazubandını indirirken oldukça kızgın olduğu gözlendi. Okan Buruk'un teselli çabalarına rağmen Muslera, "Bitti" işareti yaparak tepkisini ortaya koydu.

Son 11 maçta kalesinde 19 gol gören Cimbom'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Muslera'nın, ülkesine dönmek üzere kulüpten ayrılacağı iddia ediliyor.

Ancak bu zor zamanlarda taraftarların, Galatasaray’ın kaptanına sahip çıkması büyük bir önem taşıyor. Yıllardır Sarı-Kırmızı forma altında büyük bir özveriyle mücadele eden Muslera, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran isimlerden biri.

Son dönemde Galatasaray’ın, önde olduğu maçlarda rakip takımlardan sürekli gol yemesi de eleştirilen bir başka konu oldu. Galatasaray, Süper Kupa, Türkiye Kupası, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 30 maçta 47 gol yedi. Bu, kulübün son yıllarda gördüğü en kötü savunma istatistiği oldu. Bu sezonda Galatasaray, sadece 4 maçta rakiplerine gol atma fırsatı vermedi.