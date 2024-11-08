Galatasaray - Tottenham maçı ardından açıklama

Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-2 yenildikleri için hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Mert Sagit Mert Sagit
Galatasaray - Tottenham maçı ardından açıklama
Yayınlanma:

Postecoglou, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Postecoglou, "Bizim için hayal kırıklığı oldu. İlk yarı iyi anlar yakaladık. Golü de bulduk ama rakibimiz iyi futbol oynadı. Genelde maçların ikinci yarısında kendimizi gösterebiliyoruz. Elimizden geleni yaptık ama hayal kırıklığı yaşadık." dedi.

Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu belirten 59 yaşındaki teknik direktör, "Zor bir maç olacağını bekliyorduk. Beklediğimiz gibi bir takımla karşılaştık. Tehlikeli oyuncuları var. İlk yarıda istediğimizi gösteremediğimiz için mağlup olduk. İki takım da Avrupa'da iyi durumda." ifadelerini kullandı.

Müsabakada takımının ilk golünü atan ve 59. dakikada kırmızı kart gören 19 yaşındaki santrforu Will Lankshear'ın performansını değerlendiren Postecoglou, "Takım için iyi çalışan bir oyuncu. Bugün yeni bir tecrübe daha kattı. Bugünkü yaşadıklarından dolayı bir şeyler öğrenmiş olmalı. Avrupa'da deplasman maçında oynamak kolay değil. O da biz de yaptığımız hatalardan ders çıkaracağız." diye konuştu.

Ange Postecoglou, topla oynamada rakiplerinin gerisinde kaldıklarının hatırlatılması üzerine, "İlk yarı çok top kaybettik. Galatasaray topa daha iyi ve fazla hakim oldu. Bunun bedelini de mağlup olarak ödedik." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 mağlup ettiGalatasaray, Tottenham'ı 3-2 mağlup ettiSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

Galatasaray Tottenham UEFA
Günün Manşetleri
Özgür Özel'den MİT iddiası
CHP'ye talimat verdi
Türkiye ve Çin arasında 5 alanda yeni işbirliği adımları
38 terörist etkisiz hale getirildi
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı
ABD askerleri Suriye'den çekilecek mi?
Çin'den ABD'de başkan seçilen Trump'a çağrı
ABD Başkanı Biden'dan Kamala Harris ile ilgili açıklama
Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme
Donald Trump'ın yeni kabinesinde kimler olacak?
Çok Okunanlar
Putin'den Trump'a mesaj Putin'den Trump'a mesaj
Kuşadası Körfezi'nde deprem! Kuşadası Körfezi'nde deprem!
Fenerbahçe, deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu
Galatasaray - Tottenham maçı ardından açıklama Galatasaray - Tottenham maçı ardından açıklama
Avrupa'nın en güçlü ordular belli oldu: İşte Türkiye'nin sırası Avrupa'nın en güçlü ordular belli oldu: İşte Türkiye'nin sırası