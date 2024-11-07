Galatasaray - Tottenham maçı canlı izle! TRT 1 canlı maç izle

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, lig aşamasındaki dördüncü hafta maçında sahasında Tottenham'ı ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda Young Boys'a elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında sahasında PAOK'u 3-1 mağlup ederken ikinci maçında maçında ise Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılılar, ligdeki üçüncü maçında ise sahasında Elfsborg'u 4-3 mağlup etmişti. Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 puanla 5. sırada yer alıyor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ise liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 29 gol atan Cimbom, kalesinde 9 gol gördü. Galatasaray, ligdeki son maçında sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmişti.

Galatasaray'ın rakibi Tottenham ise Premier Lig'de 7. sırada bulunuyor. Tottenham, ligde oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligde 16 puanı bulunan Tottenham, bu maçlarda 22 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Karabağ'ı 3-0, ikinci maçında Ferencvaros'u 2-1 ve üçüncü maçında AZ Alkmaar'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Tottenham, topladığı 9 puanla UEFA Avrupa Ligi'nde 2. sırada bulunuyor.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi dördüncü haftasında Tottenham ile yapacağı maçta Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalacak. Visser'in yardımcılıklarını Rien Vanyzere ve Thibaud Nijssen yapacak. Simon Bourdeaud'hui'nin dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Bram Van Driessche​​​​​​​ VAR, Jan Boterberg de AVAR görevini üstlenecek.

GALATASARAY AVRUPA'DA 322. MAÇINA ÇIKIYOR

Galatasaray, Tottenham maçıyla Avrupa kupalarındaki 322. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 321 müsabakanın 115'inden galibiyetle ayrıldı. 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 85 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 438 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 482 gole engel olamadı.

GALATASARAY'IN GENİŞ KADROSU

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi için bildirdiği kadroda şu isimler yer aldı:

Fernando Muslera, Ahmet Şen, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Dries Mertens, Yusuf Demir, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi, Victor Osimhen.

GALATASARAY-TOTTENHAM MAÇI CANLI İZLE! GALATASARAY-TOTTENHAM MAÇI TRT 1 CANLI İZLE

Futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray ile Tottenham arasında oynanacak mücadele ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Futbolseverler karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray-Tottenham maçı, saat 20.45'te başlayacak. Galatasaray-Tottenham maçı TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-TOTTENHAM MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!