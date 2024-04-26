Galatasaray zorlu Adana Demirspor deplasmanında! İşte kritik karşılaşma öncesi son detaylar

Trendyol Süper Lig'de son haftalar yaklaşırken Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı da nefes kesmeye devam ediyor. 33. haftayı kayıpsız geçen Galatasaray, rakibi Fenerbahçe'nin deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalmasının ardından zirvede puan farkını 4'e çıkarmıştı.

Ligde 34. haftanın açılış maçında lider Galatasaray, deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Geride kalan 33 haftada 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray topladığı 90 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Puan cetvelinde 11. sırada yer alan Yukatel Adana Demirspor'un ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 41 puanı bulunuyor.

İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

GALATASARAY'DA 7 OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da kritik Yukatel Adana Demirspor maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, bugün sarı kart görmeleri durumunda 35. haftadaki EMS Yapı Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

CİMBOM'UN 21 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki son 21 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 21 lig maçında 19 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

SARI-KIRMIZILILAR ICARDI'YE GÜVENİYOR

Galatasaray, şampiyonluk yarışında girilen kritik dönemde golcüsü Mauro Icardi'ye güveniyor.

Son 5 lig maçında 6, toplamda ise 20 gole ulaşarak Fenerbahçeli Edin Dzeko'yu yakalayan Icardi, takımının aldığı galibiyetlerde önemli rol oynadı.

Tecrübeli santrfor, Yukatel Adana Demirspor mücadelesinde de takımının gol umudu olacak.

ADANA DEMİRSPOR'DAN SON 5 MAÇTA 1 GALİBİYET

Ev sahibi Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçının sadece 1'ini kazanabildi.

Geçen hafta konuk olduğu Yılport Samsunspor'la 1-1 berabere kalan Yukatel Adana Demirspor, son 5 lig maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

GALATASARAY REKOR PEŞİNDE

Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor'u yenmesi halinde kendisine ait ligde üst üste kazanma rekorunu kıracak.

Ligdeki son 14 maçını kazanan Cimbom, bugünkü karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Geçen sezon 12 ve 25. haftalar arasında üst üste 14 maç kazanarak (biri hükmen) Süper Lig rekorunu kıran sarı-kırmızılılar, bu sezon da aynı başarıyı tekrarladı. Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor deplasmanından 3 puanla ayrılması durumunda kendisine ait üst üste kazanma rekorunu geliştirecek.

Sarı-kırmızılılar, Yukatel Adana Demirspor'u mağlup etmesi halinde Fenerbahçe'nin puan rekoruna da ortak olacak.

Ligin 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe, Süper Lig'in bir sezonda en fazla puan toplayan takımı konumunda bulunuyor.

Galatasaray, Siltaş Yapı Pendikspor galibiyetiyle 90 puana ulaşarak, 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundaki kendisine ait puan toplama rekorunu egale etti. Sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor karşısında galip gelerek Fenerbahçe'nin puan toplama rekoruna ortak olmak istiyor.

İKİ EKİP 40. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK

Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'de bugün 40. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2 Ekim 1960'ta Adana'da yapılan ve 2-2 sona eren maçla başlayan rekabette geride kalan 39 müsabakada Galatasaray 21, Adana Demirspor 9 galibiyet aldı. Taraflar 9 karşılaşmada ise birbirine üstünlük sağlayamadı. Galatasaray'ın attığı 64 gole karşılık Adana Demirspor 32 gol buldu.

İki takım arasında Adana'da yapılan maçlarda ise mavi-lacivertli takımın üstünlüğü bulunuyor. Adana'da yapılan 19 lig maçında ev sahibi ekip 7, konuk takım 5 galibiyet aldı. Taraflar, 7 karşılaşmada ise birbirine üstünlük kuramadı.

Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 15 gol atarken, Adana Demirspor 16 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, 19 maçın 13'ünde gol atamadı.