Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre Galatasaray'ın son dönemdeki en başarılı ismi Hakim Ziyech yeniden Suudi Arabistan kulüplerinin radarına girdi.

Galatasaray'a Hakim Ziyech Piyangosu!

Bedelsiz kiraladığı Faslı yıldızın bonservisini Chelsea’den bedava alma opsiyonu bulunan sarı-kırmızılı ekip, Ziyech’i satarak yüksek bir gelir elde etmeyi planlıyor.

Yaz döneminde Al-Nassr kulübü ile imza noktasına kadar gelen ancak sağlık kontrolleri ve maaşta anlaşamama nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Ziyech konusunda Suudiler pişman oldu.

Ziyech’in Galatasaray’da yükselen performansı ile beraber Suudi kulüplerinin de oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi.

Chelsea’dan bedelsiz kiralanan ve sözleşmesinde bedava satın alma opsiyonu bulunan 30 yaşındaki futbolcu için gelen teklifler sarı-kırmızılıları harekete geçirdi. Galatasaray’ın satın alma opsiyonunu kullanarak Ziyech’i bonservisiyle birlikte satmayı planladığı bildirildi.

Böylece sarı-kırmızılılar bir taşta iki kuş vuracak. Galatasaray hem yıldız futbolcunun bonservisini bedava alacak hem de Ziyech’i satarak önemli bir bonservis geliri elde edecek. Özellikle Manchester United maçında attığı goller ve asisti ile beğeni toplayan Hakim Ziyech, Pendikspor karşılaşmasında da güzel bir gole imza koymuştu.

Son dönemde Teknik Direktör Okan Buruk’un gözüne girerek ilk 11’deki yerini sağlamlaştıran Ziyech şimdiye kadar ligde ve Avrupa’da toplamda 4 gol atarken 2 de asist yaptı.