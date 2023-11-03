Galatasaray'a Premier Lig'den Sol Bek! Gözler Chelsea'nin Sol Beki Marc Cucurella'ya Çevrildi

Cimbom şimdiden sözleşme fesih görüşmelerine başladı. Sarı-kırmızılılar İspanyol sol bekin ikinci yarıdaki maaşı olan 1.15 milyon euro'yu da ödeyerek karşılıklı fesih istiyor. Angelino forma bulamadığı için ayrılmaya hazır. Leipzig'in ikna edilmesi için görüşmeler yapılıyor.

Temas Kurulan İsim Marc Cucurella

Angelino ile yollar ayrılacak ve devre arasında da üst düzey bir sol bek alınacak. Temas kurulan ilk isim Chelsea'de bu sezon formasını kaybeden Marc Cucurella.

Teknik direktör Okan Buruk'un da tercihleri arasında başı çekiyor. 25 yaşındaki oyuncu Barcelona, Eibar, Getafe, Brighton ve Chelsea formaları giydi. Cucurella'nın piyasa değeri ise 28 milyon euro.