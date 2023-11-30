Galatasaray'da 3 Kulüp Sacha Boey'i İzledi!

Avrupa devlerinin radarında olan ve Galatasaray'dan rekor bir ücretle transfer olma ihtimali bulunan Fransız sağ bek için 3 kulüpten yetkililerin RAMS Park'ta yer aldığı öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi vitrinini kullanmak adına performansını artıran yıldız isim Manchester United karşısında da üzerine düşeni fazlasıyla yaptı.