İngilizler Çıldırdı, Onana'yı Yerden Yere Vurdular! İngiliz Basınına Yansıyanlar

Andre Onana'nın korkunç hataları yüzünden 3-1 öne geçtikleri Galatasaray deplasmanında 3-3 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nden elenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan United'ı bir kez daha dehşet alevleri sardı Erik ten Hag'in takımı iki golle öne geçti ve kontrolü ele geçirmiş gibi görünüyordu ancak kısa süre sonra işler tersine döndü ve Andre Onana için rahat bir geceden başka bir kabusa dönüştü. United, korkutucu atmosferiyle ünlü bir stadyumda harika bir futbol oynadı ve üç muhteşem gol attı ancak kalecileri Andre Onana'nın yaptığı iki korkunç hata, Galatasaray'ın iki gollü farktan iki kez geri dönerek 3-3'lük beraberliği yakalamasını sağladı ve Erik ten Hag'ın takımı bir maç kala A Grubunun dibinde kaldı.

Mirror: Skorun En Büyük Sorumlusu

Onana'nın top ayağındayken çok iyi olduğu açık. Bunu biliyoruz, hem kulübe imza atmadan önce hem de bu sezon United formasıyla sergilediği felaket performanslar sırasında bile hayranları tarafından bize böyle söylendi. Gala'nın ilk golünde Ziyech'in ilk serbest vuruşunun kendisini geçmesine izin verdikten sonra, 'kaleci' bir diğerini kendi ağlarına gönderdi ve üçüncü golde topun yanına bile yaklaşamadı. Öyle bir noktaya geldi ki, gecenin en büyük sorumlusu haline geldi.

The Sun: Gördüğüm En Kötü Kaleci

Andre Onana serbest vuruşu kendi ağlarına gönderdikten sonra rezil oldu. Manchester United kalecisi, serbest vuruşta ceza sahasındaki herkesi şaşırtan Hakim Ziyech tarafından kötü yakalandı. Chelsea'nin eski yıldızı topa vuracak gibi oldu ancak top doğrudan Onana'ya gitti ve Onana'nın topu yakalamak gibi kolay bir görevi vardı. Ancak o bunun yerine topu kendi kalesine göndererek Galatasaray'a can simidi oldu ve skor 3-2’ye geldi. Galatasaray'ın ilk golü de benzer bir şekilde Ziyech'in serbest vuruştan Onana'yı geçerek topu ağlara göndermesiyle geldi. Top kalenin etrafından dolaştı ve kaleci topun yanından geçip gittiğini göremedi. Onana Galatasaray'ın üçüncü golü için hiçbir şey yapamadı ancak Muhammed Aktürkoğlu üst köşeye bir roket gönderdi. Taraftarlar Kamerunlu oyuncunun hatasını sert bir dille eleştirerek onunla dalga geçti. Biri şöyle dedi: ‘Onana profesyonel bir futbolcu olamaz, nesi var bunun’ Bir başkası: ‘Hepsi Onana'nın yüzünden. Bu şimdiye kadar gördüğüm en kötü kaleci.’ Üçüncü bir kişi ise şöyle yazdı: ‘Onana kesinlikle şok edici.’ Bir başkası ise şu yorumu yaptı: "Onana uzun zamandır gördüğüm en kötü kaleci."