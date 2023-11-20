Galatasaray'da Abdulkerim Bardakçı İçin Astronomik Beklenti!

Türkiye’nin Berlin zaferinde başroldeki simlerinden biri olan Abdülkerim Bardakcı her geçen gün üzerine koyuyor ve kendine hayran bırakıyor. Sarı-kırmızılı yönetim Abdulkerim Bardakçı için şimdiden yüksek bir bonservis beklentisine girdi.

Galatasaray'da Abdulkerim Bardakçı İçin Astronomik Beklenti!
Galatasaray'da Abdulkerim Bardakçı İçin Astronomik Beklenti!

Galatasaray'ın 29 yaşındaki stoperi yaz döneminde Rus ve Suudi kulüplerinin gündemine gelirken, bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Milli Takım performansıyla beraber değerini arttırdı. Yıldız futbolcu Almanya ile oynanan milli maçta şık bir asiste imza atarken, savunmadaki kritik müdahaleleri ile otoritelerin beğenisini kazandı.

Galatasaray'da Abdulkerim Bardakçı İçin Astronomik Beklenti!

Sol ayaklı stoper olmasıyla beraber topla ilişkisinden dolayı Abdülkerim'in Avrupa'nın dev kulüplerini de peşine takacağını düşünen sarı-kırmızılı yönetim astronomik rakamların konuşulacağını öngörüyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Abdülkerim Bardakcı bu sezon 22 maçta forma şansı buldu. 29 yaşındaki solak stoper, 2 gol sevinci yaşadı.

Güncel Piyasa Değeri 7 Milyon 500 Bin Euro

Sarı-kırmızılıların yıldızının sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Abdülkerim Bardakcı'nın güncel piyasa değeri 7 milyon 500 bin euro.

Başta Zenit olmak üzere, CSKA Moskova ve Lokomotiv Moskova kulüplerinin milli savunmacıyı yakından takip ettiği biliniyor.

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