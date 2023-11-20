Romelu Lukaku Rekor Kırdı!

Belçika milli takımının yıldızı Romelu Lukaku, EURO 2024 elemelerinde 14 gol atarak bu alanda tarihe geçti.

Romelu Lukaku Rekor Kırdı!
Romelu Lukaku Rekor Kırdı!
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Daha önce EURO 2024 bileti almayı garantileyen Belçika, F Grubu'ndaki son maçında Azerbaycan ile karşı karşıya geldi.

Romelu Lukaku Rekor Kırdı!

Bu müsabaka öncesinde toplamda 10 golle krallık yarışında zirveyi Cristiano Ronaldo ile paylaşan Romelu Lukaku, ilk 37 dakikada Azerbaycan ağlarını tam 4 kez sarstı ve gol sayısını 14'e yükseltti.

Lukaku böylece 13'er gollü Robert Lewandowski (Polonya - EURO 2016 Elemeleri) ve David Healy'yi (Kuzey İrlanda - EURO 2008 Elemeleri) geride bıkarak elemeler tarihinde atılan en fazla gol rekorunu kırdı.

# Belçika # Romelu Lukaku
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