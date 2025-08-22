Galatasaray'da Barış Alper krizi büyüyor! “Beni bırakın” sözleri gündeme bomba gibi düştü!

Galatasaray’ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Suudi Arabistan ekibi Neom’dan gelen astronomik teklifi kabul ederek ayrılmak için baskı yapmaya başladı. Yönetim ise futbolcuyu bırakmak için daha yüksek bonservis talebinde bulunuyor.

SUUDİLERDEN 40 MİLYON DOLARLIK TEKLİF

Sarı-Kırmızılılar, Suudi Arabistan ekibi Neom’dan bonuslarla birlikte 40 milyon doları bulan bir teklif aldı. Ancak Galatasaray yönetimi, bu transferin 60 milyon euro seviyelerine ulaşmasını bekliyor. Suudi kulübü bu bedeli yüksek bulurken, futbolcuya ise yıllık 9 milyon dolar (368 milyon TL) maaş ve 4 sezonluk kontrat önerildi.

“BENİ BIRAKIN, BU TEKLİFİ BİR DAHA BULAMAM”

Sabah’ta yer alan habere göre Barış Alper Yılmaz, toplamda 36 milyon dolarlık (1 milyar 473 milyon TL) teklifi kabul etti. Yönetimle yaptığı görüşmede ise “Beni bırakın, bu teklifi bir daha bulamam” sözleriyle ayrılık isteğini açıkça dile getirdi.

Milli futbolcu, Galatasaray’ın kendisine sunduğu 4.5 milyon euroluk yeni maaş teklifini reddetti. 90 milyon TL kazanan Barış Alper, yönetimden 7.5 milyon euro talep ederek rest çekti.

Galatasaray cephesi ise transfer için Suudi kulübünden daha yüksek teklif bekliyor. Yönetim, bonservis bedelinin 60 milyon euro seviyesine çıkmasını şart koşuyor.

Transfer sürecindeki gerginlik takıma da yansıdı. Barış Alper Yılmaz, hastalığını gerekçe göstererek perşembe günkü idmana katılmadı.