Galatasaray'da büyük ayrılık! Futbolu bırakıyor mu?

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da sezon sonu veda edecek ilk isim netleşiyor. Fransız basını, yıldız futbolcu Dries Mertens’in emeklilik kararı aldığını duyurdu. Belçikalı oyuncunun bu kararını teknik direktör Okan Buruk’a ilettiği öğrenildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Galatasaray'da büyük ayrılık! Futbolu bırakıyor mu?
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Galatasaray'da sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen ilk isim belli oldu. Fanatik'e göre, tecrübeli futbolcu Dries Mertens, aktif futbolculuk kariyerine nokta koyma kararı aldı. 37 yaşındaki oyuncunun, fiziksel olarak eski temposunda olmadığını kabul ettiği ve bu yüzden sezon sonunda yeşil sahalara veda etmeyi düşündüğü belirtildi.

Özellikle yoğun maç trafiği ve antrenman temposu nedeniyle her geçen gün artan ağrılarının, Mertens’in bu kararı almasında etkili olduğu ifade ediliyor. Belçikalı yıldızın, bu düşüncesini teknik direktör Okan Buruk ile paylaştığı ve sezon sonunda futbolu bırakma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu öğrenildi.

OKAN BURUK, MERTENS'İ TEKNİK KADRODA İSTİYOR

Mertens'in futbolu bırakma kararı, Galatasaray teknik heyetinde yeni bir planın doğmasına neden oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un, tecrübeli ismi teknik ekibine dahil etmek istediği öğrenildi.

Galatasaray’da bu sezon 41 resmi maça çıkan Mertens, 5 gol ve 18 asistlik katkı sağladı. Sahadaki liderliği, oyun görüşü ve tecrübesiyle takımın önemli isimlerinden biri olan Belçikalı futbolcunun, futbolu bıraktıktan sonra kulüpte farklı bir görevde kalma ihtimali gündemde.

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