Galatasaray'da Cenk Ergün'le ilgili yeni gelişme! Resmi açıklama geldi

Galatasaray'da 13 Eylül'de istifa ettiğini açıklayan futbol direktörü Cenk Ergün ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, başkan Dursun Özbek'in, Ergün'ün istifasını kabul ettiği belirtildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Galatasaray'da Cenk Ergün'le ilgili yeni gelişme! Resmi açıklama geldi
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Galatasaray'da yönetim tarafında önemli bir gelişme yaşandı. Transfer döneminde taraftarlar tarafından en çok eleştirilen isimlerin başında gelen futbol direktörü Cenk Ergün, 13 Eylül Cuma günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurmuştu.

Yaşanan istifanın ardından Galatasaray'da önemli bir gelişme daha oldu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Cenk Ergün'ün istifasını kabul ettiği belirtildi.

Galatasaray'da Cenk Ergün'le ilgili yeni gelişme! Resmi açıklama geldi - Resim : 1

Sarı-kırmızılılardan konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Kulübümüzde 2022-2024 yılları arasında futbol direktörlüğü görevinde bulunan Sayın Cenk Ergün’ün istifası, başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Cenk Ergün’e kulübümüze bugüne kadar verdiği hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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